Inhaber des Diessenhofer Café Altstadt führt neu auch den Badikiosk Die Stadtgemeinde Diessenhofen hat einen neuen Kioskpächter für das Rheinbad Rodenbrunnen gefunden. Mit Wiliam Schuurman konnte ein dreijähriger Pachtvertrag abgeschlossen werden.

William Schuurman ist neuer Kioskpächter im Rheinbad Rodenbrunnen. (Bild: PD)

(red) Für die Sommersaison 2020 hat die Stadtgemeinde Diessenhofen einen neuen Kioskpächter für das Rheinbad Rodenbrunnen gesucht und gefunden. Mit William Schuurman ist sie fündig geworden, wie sie mitteilt.

William Schuurman ist in Diessenhofen kein Unbekannter. Seit 2016 führt er das Café Altstadt an der Hauptstrasse, was er auch weiterhin tun wird. «Seine kundenfreundliche Art und seine Kochkünste überzeugen», heisst es. Nun konnte mit Schuurman ein dreijähriger Pachtvertrag für den Badikiosk abgeschlossen werden.

Die Stadtgemeinde ist überzeugt, dass sich durch den Betrieb des Café Altstadt und des Badikiosk wichtige Synergien ergeben. Die ersten konzeptionellen Ideen für den Badikiosk haben ebenfalls überzeugt. Mit dem neuen Pächter konnte zudem eine Person engagiert werden, dem Diessenhofen und die Badi am Herzen liegen. Die Stadtgemeinde hofft, dass die Badisaison nun bald starten kann.