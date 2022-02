Infrastruktur Wartehäuschen sollen verschwinden, höhere Einstiegskanten und ebenerdiger Durchgang kommen: Stadt Frauenfeld will den Bahnhofplatz umgestalten Das Frauenfelder Amt für Tiefbau und Verkehr plant Veränderungen am Bahnhofplatz, die Pendlerinnen und Pendler betreffen. Derzeit liegt die Planauflage noch bis Anfang März öffentlich auf. Die Kosten, die Stadt und Kanton teilen, belaufen sich auf 1,6 Millionen Franken.

Auf dem Perron des Stadtbusbahnhofs verschwinden die Wartekabinen für eine bessere Zirkulation zu Stosszeiten. Bild: Andrea Stalder

Der Hund liegt im Detail begraben, aber am grossen Erscheinungsbild des Bahnhofplatzes ändert sich nichts. Das geht aus der öffentlichen Planauflage für dessen Umgestaltung hervor, die noch bis 2. März beim städtischen Amt für Tiefbau und Verkehr ausgelegt ist.

Bis Ende des nächsten Jahres verlangt nämlich das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz, dass der öffentliche Verkehr den Bedürfnissen der behinderten und altersbedingt eingeschränkten Reisenden entsprechen muss.

Wegen unterirdischen Kreisels bleibt nur Erhöhung

So hat die Stadt Frauenfeld im Sommer 2018 ein hiesiges Ingenieurbüro damit beauftragt, die Umgestaltung des Bahnhofplatzes mit Anpassungen der Bushaltekanten auszuarbeiten. Laut dem jetzt öffentlich aufgelegten Projekt müssen die Haltekanten am Bahnhofplatz «so erhöht werden, dass ein ebenerdiger Einstieg in den Bus möglich ist». Die Höhe der Randsteine muss also von derzeit 0 bis 10 Zentimeter auf neu 22 Zentimeter angepasst werden. In der städtischen Verfügung zum Projekt heisst es dazu:

«Da die Betonfahrbahn wegen der Höhenlage des unterirdischen Kreisels nicht abgesenkt werden kann, muss die Höhenanpassung auf dem seitlichen Gehbereich erfolgen.»

Thomas Müller, Leiter Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Mit sich bringt die Erhöhung entwässerungstechnische Anpassungen auf den angrenzenden Privatgrundstücken der SBB nördlich und weiteren Eigentümern südlich, die jedoch abgesprochen seien.

Im gleichen Atemzug will die Stadt die beiden Wartekabinen auf dem Stadtbusperron entfernen. «Dadurch ist ein Zirkulieren der Buspassagiere vor allem während der Stosszeiten besser möglich», begründet das Amt von Stadtingenieur Thomas Müller diesen Schritt. Stattdessen sollen auf dem überdachten Perron neu zwei Sitzbänke sowie windschützende Stelen für Fahrplaninformationen gebaut werden.

Karte des Stadtbusbahnhofs mit den rot eingezeichneten Veränderungen. Bild: Samuel Koch

15 Meter weniger Wiler-Bähnli-Perron

Nebst den Veränderungen beim Stadtbusbahnhof am östlichen Ende des Bahnhofplatzes kommt es auch beim Perron der Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) westlich zu kleinen Anpassungen. 15 Meter des FWB-Perrons sollen für einen ebenerdigen Durchgang vom Ausgang des Einkaufszentrums Passage in Richtung «Haus zum Bahnhof» weichen. Auch dieses Vorgehen sei mit den Verantwortlichen der FWB angesprochen und könne realisiert werden.

Dafür bedarf es aber zunächst noch einer reibungslosen öffentlichen Planauflage bis am 2. März. Insgesamt kostet die Umgestaltung des Bahnhofplatzes gesamthaft 1,6 Millionen Franken, wie Stadtingenieur Müller erläutert. Da es sich allerdings um Buskanten für den Stadtbus und den Regionalverkehr handle, trage nebst der Stadt auch der Kanton einen Teil der Kosten.