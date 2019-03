In Wallenwil sind aller guten Dinge sieben «Liebesluscht und Wasserschade» – klingt nicht unbedingt spektakulär. In Wallenwil bot das Stück am Wochenende aber zweimal Theaterspektakel vom Feinsten. Christoph Heer

Die Laienschauspieler sorgten für zahlreiche Lacher: Zum siebten Mal fand der Wallenwiler Theaterabend statt. (Bild: Christoph Heer)

Es war die siebte Aufführung im siebten Vereinsjahr. Wie schnell doch die Zeit vergeht und wie schnell sich die guten Leistungen der Protagonisten herumsprechen. Jahr für Jahr strömen noch mehr Zuschauer in die Mehrzweckhalle in Wallenwil, Jahr für Jahr steigt aber auch die Erwartungshaltung jener.

Was den Theaterverein auszeichnet, sind schnörkellose Abende ohne Tamtam und unnötiges Getöse. Natürlich wird der Saal festlich eingekleidet, dafür braucht es aber weder Schnickschnack an den Wänden noch an der Decke. Schliesslich kommt man an einen Theaterabend, Fasnacht findet anderswo statt. Und dann ist da die Theaterbestuhlung vor der Bühne für gut 200 Personen – musste am Freitag zwar noch erweitert werden – ist aber völlig ausreichend.

Man erinnere sich an die glorreichen Zeiten des hiesigen, aber längst aufgelösten Männerchors. Stühle, Tische, Blumenschmuck, Kaffeestube, Bar, Tombola; es war halt einfach eine andere Zeit. Im hinteren Teil der Halle dann die kleine aber feine Stehbar und doch noch eine Tischreihe, um in den zwei Pausen kurz innezuhalten, Freundschaften zu schliessen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen – so muss das sein.

Eines ist aber wie früher. Die Temperatur, die sich mit zunehmender Dauer des Abends in schwindelerregender Höhe einnistet. Nicht jedermanns Sache, aber gemütlich.

Der Theaterverein ist eine gesunde Institution. Nimmt aktiv am Gemeindeleben teil und sorgt dafür, dass in Wallenwil wenigstens noch an zwei Abenden im Jahr etwas los ist.

Bekannte Laienschauspieler und ein Debütant

Zehn Mitglieder standen am Wochenende im Dreiakter «Liebesluscht und Wasserschade» zweimal im Scheinwerferlicht. Auch Debütant Christian Neff hat sein Flair fürs Schauspiel unter Beweis gestellt. Die Laienschauspieler kennt man weit über die Gemeindegrenzen hinaus, und auch wenn schauspielerisch nicht immer alles haargenau passt, so macht es das Ganze noch sympathischer. In 51 Wochen wird die Theaterfamilie wieder einladen und bestimmt kommen wieder einige hundert Besucher.