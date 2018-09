In Steckborn tritt ein Lehrer gegen den Pfarrer an.

Der 38-jährige Markus Kuhn lebt mit seiner Frau Magdalene seit 2011 in Steckborn. Vor zwei Jahren trat er die Stelle an der Sek Feldbach an. Aufgewachsen ist er in Dachsen (ZH) und konnte vor seinem Studium zum Oberstufenlehrer in diversen Branchen Erfahrungen sammeln: so etwa bei der Post, auf einer Baustelle oder in der freiwilligen Jugendarbeit. Sein Interesse gilt den zwischenmenschlichen Beziehungen und einer zielorientierten Kommunikation. 2015 absolvierte er ein Nachdiplomstudium im Bereich Mediation und Konfliktmanagement. Mit seiner Frau werkelt er gerne am gemeinsamen Haus herum. Kuhn ist in der Feuerwehr und in der IG Träffpunkt Wuchemärt engagiert. In der Bürgergemeinde und in der Forstrevierkörperschaft Feldbach arbeitet er ebenso gerne mit wie als Moderator der Chrischona. (jme)