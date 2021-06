Kultur In Steckborn beginnt die Irrfahrt: Das Haus zur Glocke bringt Homers «Odyssee» an den Untersee Das Haus zur Glocke macht aus Odyssee eine ganz andere fantastische Reise. Die Premiere fand am Samstag bei passend heissem Wetter statt. Alle vier weiteren Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Odysseus (Hans Gysi) blickt hinaus aufs Meer, Homer (Christoph Ullmann) hält ihn zurück und warnt ihn vor den Sirenen. Bild: Dieter Langhart

Auf die Idee muss man erst einmal kommen: das antike Heldenepos um Odysseus an den Untersee zu bringen. Nicht als klassisches Schauspiel oder Monsterlesung, nicht als Kinderoper oder Musiktheater – sondern als Mehrspartenprojekt, das Raum schafft für Assoziationen.

Am Samstag war Premiere von «Odyssee am Untersee», passend bei griechisch heissem Wetter; vier weitere Aufführungen folgen, allesamt ausverkauft. Judit Villiger sagt:

«Mit den Anmeldungen hätten wir acht Vorstellungen füllen können.»

Die Leiterin des Hauses zur Glocke in Steckborn hat das Projekt mit dem Hesse Museum Gaienhofen und der Stiftung Vinorama Museum Ermatingen produziert, Regie führt Marie Luise Hinterberger. Ein Heidenspass ist die «Odyssee am Untersee», auch wenn es in diesem Drama um Ernstes geht, um Verlorenheit, Verschiebungen in der Wahrnehmung und spätes Glück.

Den Text hat sich Christoph Ullmann ausgedacht, Villigers Ehemann. Kaum spürbar ist die Rahmenhandlung: Zwei alten Männern ist langweilig. Sie wollen über den See fahren, nicht wie genügsame Alte, sondern als Odysseus (Hans Gysi) und Homer (Ullmann); sie wollen etwas erleben, auch wenn es nur ein Nacherleben ist.

Doch erst müssen sie einen infernalischen Lärm über sich ergehen lassen, den Kampf um Troja. Jeremias und Christoph Heppeler machen im heissen Dachstock der «Glocke» elektronisch derart Radau, dass das Haus erzittert vor Schlachtgetümmel – welch ein Kontrast zu den zarten Kunstwerken von Kathrin Günter, Ursula Waldburger und Richard Tisserand im Haus. Sätze fallen wie «Wie real sind also die Monster, denen wir heute begegnen?», «Sollte ich wiedergeboren werden, dann als DJ Orphea.»

Originalfassung in fliessendem Griechisch

Erlösender Gang zur Schifflände. Auf einer Bank warten Gysi mit Maske und Ullmann mit der Originalfassung der Odyssee – er spricht fliessend griechisch und vergeht in Schmerz um seine Gattin Penelope, die er auf Ithaka zurückgelassen hat.

Homer (Christoph Ullmann) liest auf der Fahrt von Gaienhofen zur Reichenau aus der Odyssee. Bild: Dieter Langhart

Hinein ins heisse Schiff, ein Glas Wasser oder Weisser ist willkommen, dann rückt Gaienhofen näher, die Insel Aiaia, auf der die Zauberin Kirke Odysseus gefangen hielt und seine Gefährten in Tiere verwandelte – und tatsächlich plagen uns die Masken tragenden Schloss-Schüler auf dem Weg zum Hesse Museum; wir erfahren, woher das Wort «bezirzen» stammt; wir hören Ullmann zu, wie er als Maulwurf eine viel spätere Sage von Odysseus erzählt.

Zurück aufs Schiff. Als Intermezzi erklingen Seemanns- und Sehnsuchtslieder wie «Ein Schiff wird kommen» oder «Junge, komm bald wieder»: Kontrapunkt? Verfremdung? Hier und da ist ein Kopfschütteln zu sehen (Musik: Julia Schwartz und Gaby Wunderlich).

Ruderer des RC Steckborn warnen

Der Gefahren für Odysseus sind ohne Ende. Vor dem Sandseele auf der Reichenau waten Sirenen im seichten Wasser und wollen den Helden um den Verstand bringen – was wohl die Besucher des Campingplatzes von dem Treiben halten? Gleich darauf tauchen Ruderer des RC Steckborn auf und warnen Odysseus vor einer weiteren Gefahr.

Die Sirenen wollen Odysseus verführen. Bild: Dieter Langhart

Und als die Gesellschaft seine Irrfahrt schliesslich beendet, an der Stedi Ermatingen, warten auf sie zwei bierflaschenschwenkende Gesellen: Vertreter der Ithaker, die um Odysseus‘ Gattin Penelope freien und ihr Gut verprassen. Den Gang durchs Dorf hinauf zum Vinorama grölen sie «Penelope» ohne Ende – was wohl die Ermatinger denken über das kurlige Treiben, das zwei von ihnen da veranstalten?

Ithaka liegt im Vinorama

Endlich Odysseus‘ Erlösung: seine Heimkehr nach Ithaka, das just im Vinorama liegt. Seine alte Amme Eurykleia (Waltraud Graulich) erkennt den Recken, der als Bettler verkleidet heimgekommen ist, an seiner Narbe am Bein, als sie ihm die Füsse wäscht.

Und im Rosengarten endet eine Fahrt über den Untersee, die reich war an Einfällen und Besonderheiten und die alle Sinne ansprach – auch den Sinn fürs Nachdenken über einen Stoff, der so uralt und wohlbekannt scheint und doch Raum lässt für eine ebenso unterhaltsame wie ernste Neudeutung, die eben nicht alles ausdeutet.