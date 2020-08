In Salen-Reutenen ist alles bereit für den Temporausch Das fünfte Einachserrennen auf dem Seerücken findet am 8. und 9. August in Salen-Reutenen statt.

Im vergangenen Jahr zeigten die Einachserfahrer in Salen-Reutenen attraktive Rennen. Bild: Reto Martin

(red) «Nach Absprache mit dem Amt für Gesundheit und dem Polizeikommando können wir das beliebte Einachserrennen im gewohnten Rahmen durchführen», freut sich Ueli Herzog vom Organisationskomitee. Coronabedingt gibt es Anpassungen in der Festwirtschaft. Sie wird grossflächiger und mehr im Aussenbereich gestaltet.

Das OK – bestehend aus Ueli Herzog, Simon Herzog, Bruno Meili, Bruno Goldinger, Markus Lutz und Michi Kübler – appelliert an die Besucherinnen und Besucher, sich an die aktuellen Verhaltensvorschriften zu halten. Herzog:

«Beim grosszügigen Gelände in Salen-Reutenen sollte es kein Problem sein, die Abstandsregeln einzuhalten.»

Salen-Reutenen TG - Am Einachserrennen Serrücken in Salen-Reutenen wird viel Action geboten.

Bis auf 200 PS frisierte Motoren

Zum fünften Mal steht am Samstag, 8. August, das Beschleunigungsrennen an. Danach folgt die Siegerehrung. DJ Resik sorgt für die Unterhaltung am Abend.

Am Sonntag, 9. August, zeigen die Fahrer der umgebauten Rasenmähertraktoren und vor allem Einachser «Modell Eigenbau», was sie aus ihren frisierten Motoren mit bis zu 200 PS herausholen können. Ueli Herzog meldet:

«Mit 120 angemeldeten Einachsern und 80 Töfffahrern ist die Fahrerliste bereits voll.»

Spannende Läufe in den Kategorien Standard, Sport, Prototypen, Eigenbau Front, Eigenbau Heckantrieb und Eigenbau Allrad seien garantiert.

Die Örgelibuebe mit Finja, das sind sechs Jugendliche im Alter zwischen 11 und 15 Jahren aus der Region, sorgen mit ihren stimmigen und schmissigen Schwyzerörgeliliedern für den musikalischen Rahmen.