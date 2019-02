In ihren Adern fliesst Motorenöl Sandra und Mac Fröhlich führen einen Restaurationsbetrieb für alte Motorräder und haben damit ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ab Donnerstag sind sie an der Zweirad-Messe Swiss-Moto vertreten.

Beni Jud und Remo Hafner bei einer nicht alltäglichen Arbeit (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Da wird geschraubt, geschweisst, gegossen, gefeilt und Probe gefahren. Seit zehn Jahren sind Sandra und Mac Fröhlich in Balterswil domiziliert. Aktuell sind sie ziemlich eingespannt mit ihrem Erweiterungsbau. Aber nicht nur, denn die beiden sympathischen Motorradliebhaber haben sowohl im Sommer wie auch jetzt in den Wintermonaten viel Arbeit. Kunden aus der ganzen Schweiz und sogar aus den benachbarten Ländern nehmen den Weg auf sich, um hier ihre Bijous reparieren oder anpassen zu lassen.

Ein guter Ruf eilt dem Ehepaar nicht nur voraus, sie bestätigen ihn immer wieder mit Erfolgen. In Fachzeitschriften sind die beiden Stammgäste und auch in den hiesigen Printmedien wird immer wieder von ihnen und ihrem Restaurationsbetrieb für alte Motorräder berichtet.

Harley mit Baujahr 1948 als Schmuckstück

Heute Donnerstag öffnet die Swiss-Moto die Türen. Diese Zweirad-Messe hat sich längst zu einem der wichtigsten Szenenanlässe in der Schweiz gemausert. Die neusten Töffs und die wichtigsten, internationalen Hersteller und Marken, sind auch dieses Jahr, an der 16. Durchführung, mit dabei. Auf der grossen Bühne und im Blitzlichtgewitter vieler Fotografen, werden sogenannte Custom-Spezialisten Harleys, Choppers und getunte Maschinen präsentieren. Für Aufsehen, wird unter anderem, die teuerste Harley-Davidson-Maschine der Welt sorgen. Ihr Wert: knapp 1,9 Millionen Franken. Dazu kommen Neuheiten von über 400 Töffmarken aus der Custom- und Tuningwelt. Shows und Sonderschauen runden den viertägigen Anlass ab und mittendrin werden die zwei Balterswiler sein. Was sie dabei haben, kann sich ebenfalls sehen lassen. Ihre Harley Panhead, Baujahr 1948, verblüfft nicht nur mit dem Hochlenker.

«An dieser Harley sind viele Teile Marke Eigenbau. Ob Trittbrett, Rücklicht, Blechteile oder Auspuff, alles selbstgemacht. An dieser Maschine habe ich rund drei Monate lang gearbeitet und der Kunde erfreut sich täglich an ihrem Anblick – was uns auch sehr freut.»

Spezielle Kundenwünsche machen Arbeit spannend

Mac Fröhlichs Augen glänzen, wenn er vor diesem einzigartigen Töff steht. Er und seine Frau Sandra stecken ungemein viel Herz und Leidenschaft in ihre Arbeit, das weit mehr ist, als «nur» Arbeit. Als diplomierte Maschineningenieure haben sie sich ein fundiertes Wissen angeeignet, doch die Kundenwünsche sind oft sehr speziell, was ihre Arbeit wiederum spannend und herausfordernd macht.

In einem Interview gaben die beiden an, dass Macs Berufung der Aufbau von Maschinen sei, während Sandra sich für tot erklärte Motoren interessiert. «Ich liebe es, wenn ein Motor wieder zurück im Leben ist», sagt sie.