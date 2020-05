In Hüttwilen geht der Abfall in Zukunft unter den Boden: 70 Prozent Ja zum Unterflur-Entsorgungskonzept Politisch Hüttwilen bewilligt einen Kredit über 82'000 Franken für die flächendeckende Umstellung auf Unterflurcontainer.

Unterflurcontainer wie in Frauenfeld gibt es bald auch in der Gemeinde Hüttwilen. (Bild: Donato Caspari)

Im Seebachtal entsorgt die Bevölkerung ihren Abfalls spätestens ab Frühling 2021 in Unterflurcontainer. Bei einer Stimmbeteiligung von 30 Prozent befürworteten am Sonntag 247 Stimmberechtigte im Rahmen einer Urnenabstimmung einen Kredit über 82'000 Franken. Das entspricht einem Ja-Anteil von 69 Prozent. Das Kreditbegehren setzt sich aus 80'000 Franken zusammen für die Erstellung von acht Unterflurcontainern (vier in Hüttwilen, drei in Nussbaumen und einer in Uerschhausen) sowie einem Betrag über 2000 Franken für einen Landerwerb in Nussbaumen. Zudem kann der Abfall auch in 800-Liter-Container entsorgt werden.

«Es ist gut, dass wir unsere Abfallsammlung nun auf die Unterflurcontainer und 800-Liter-Container umstellen können.»

Daniel Bauer, Gemeinderat Hüttwilen. (Bild: Andrea Stalder)

Das erklärt der zuständige Gemeinderat Daniel Bauer. Damit folge man der Strategie der KVA Thurgau, und mit deren Subventionierung könne man das neue System kostengünstig implementieren. «Die Gemeinde ist damit bereit für die Umsetzung einer zeitgemässen, sauberen, wirtschaftlichen und schonenden Entsorgung des Hauskehrichts.» Nebst einigen Vorteilen gebe es für die Bevölkerung mit der Umstellung auch Veränderungen, die nachteilig sein könnten. Falls dies der Fall sei, werde man mit den Betroffenen in Kontakt treten, um Lösungen zu finden.

Die Stimmberechtigten genehmigten zudem die Rechnung 2019. Bei einer Stimmbeteiligung von 29 Prozent sagten 321 Ja (94 Prozent). Die Rechnung schliesst bei einem Ertrag von 6,475 Millionen Franken mit einem Gewinn von 187'000 Franken ab, budgetiert war ein Minus von 41'000 Franken. Höhere Steuereinnahmen und tiefere Ausgaben für Gemeindestrassen sind der Grund.