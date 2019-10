In Hagenwil warten drei Trüffelpflanzer seit fünf Jahren auf die erste Ernte Viel Aufwand für unsicheren Ertrag: Die Trüffelproduktion ist eher etwas für Liebhaber. Mit zusätzlichem Flüssigsubstrat hoffen die Betreiber einer Baumplantage in Hagenwil, ans Ziel zu kommen. Urs Oskar Keller

Alfons Angehrn stellt den Boden für die Baumplantage zur Verfügung. (Bild: Urs Oskar Keller)

Alfons Angehrn steht an einem sonnigen Herbst-Vormittag neben einem Haselbaum in einer Baumplantage nordwestlich des Wasserschlosses Hagenwil. 600 kleine Eichen, Föhren, Hainbuchen und Haselbäume aus Österreich wachsen hier seit Oktober 2014. Der 75-jährige Landwirt setzte sie auf einer 5300 Quadratmeter grossen Wiese auf 500 Meter über Meer zusammen mit seinem 41-jährigen Sohn Andi und dem 57-jährigen Trüffelenthusiasten Werner Attinger aus dem nahen Degenau.

Zuvor brachten sie 50 Tonnen festen Kalk darauf aus. Die Wurzeln der Bäume waren mit den Sporen des Trüffelpilzes geimpft. Wenn alles klappt, sollen drei Sorten von Trüffel geerntet werden können: Frühlings-, Winter- und vor allem Burgunder-Trüffel.

Werner Attinger kümmert sich um die Pflege der Anlage. (Bild: Urs Oskar Keller)

Rund um den Haselbaum gruben sie im April maschinell vier, jeweils 20 Zentimeter tiefen Löcher für eine Impfung mit neuem Substrat. Insgesamt hoben sie bei 420 Bäumen 1680 Löcher mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter aus, sogenannte Trüffelfallen.



Pilze sollen sich neu an die Wurzeln andocken



Attinger füllte im Frühjahr 16 Liter eines mit Sporen vermischten Substrats sorgfältig in die Löcher. «So können sich die Pilze neu an den Baumwurzeln andocken und sich verbinden.» Attinger managt die Anlage. Sein Wissen holte er sich unter anderem an Kursen des Vereins Trüffelproduzenten Schweiz und Pro Trüffel Schweiz. Um zu überprüfen, ob sich die Pilze angedockt haben, müssten regelmässig Wurzelproben untersucht werden. Eine kostspielige Sache. Eine einzige Untersuchung kostet rund 200 Franken pro Baum.

Rund 25000 Franken – ohne die eigene Arbeit eingerechnet – haben Andi Angehrn, Wirt des Schloss-Restaurants Hagenwil, und Attinger investiert. Eine Rebanlage in gleicher Grösse würde auf etwa 60000 Franken zu stehen kommen.



«Ich war anfänglich sehr skeptisch, als Andi und Werner Attinger mir die Idee vorstellten, auf meiner Wiese eine der ersten Trüffelanlagen im Kanton Thurgau anzulegen», sagt Angehrn.

«Aber wie heisst es so schön: Wer wagt, gewinnt.»

Im Thurgau gebe es nur in Hörhausen auf dem Seerücken eine weitere Trüffelplantage. «Andi meinte, es wäre doch lässig, eigene Trüffel im Restaurant anzubieten.» Das sei der eigentliche Grund der Investition gewesen.

An den Wurzeln der 600 Bäume in der Plantage sollen Trüffel wachsen. (Bild: Urs Oskar Keller)

Da es sich beim Trüffel um einen Pilz handelt, liegt es nahe, dass der Boden feucht gehalten werden muss. Der Bewuchs zwischen den im Abstand von rund zwei Metern gesetzten Bäumen wird wegen der Wasserkonkurrenz gemäht. Eine Tröpfchenbewässerungsanlage ist noch nicht installiert.

Ein 1,7 Meter hoher Knotengitterzaun mit drei Toren umgibt die Anlage. «Wir möchten keine Wildschweine oder Hasen hier drinnen und kämpfen schon gegen Mäuse. Anfänglich hatten wir wegen der Nager etwa 20 Prozent Verlust», berichtet Attinger. Durch das Aufstellen von Mäusefallen und Vogelstangen habe sich die Situation beruhigt. Milane, Mäusebussarde und andere Raubvögel halten nun Ausschau nach Beute.

Leberwurst statt Trüffel für den Hund

Die 52-jährige Annette Weber, Attingers Lebenspartnerin, ist mit ihrem jungen Pyrenäenschäferhund Milou, auch auf der Plantage. Sie bildet ihn selbst zum Trüffelhund aus. Milou findet rasch den mitgebrachten, unter einem Baumstamm versteckten schwarzen Burgunder-Trüffel, in einem gelben Plastik-Überraschungsei verpackt. Zur Belohnung erhält er Leberwurst aus der Tube.

Das Schloss-Restaurant Hagenwil hat seit 2010 wild wachsende Trüffel aus Oberthurgauer Wäldern auf der Karte. Allerdings lässt sich das Angebot laut Andi Angehrn nur kurzfristig planen – «je nach Erfolg des Trüffelhundes».

Trüffel gibt es bisher nur fürs Hundetraining. (Bild: Urs Oskar Keller)

Trüffel sind, neben Safran und Kaviar, das hochpreisigste Lebensmittel überhaupt, und so könnte hier eine gute Geldquelle verborgen sein. Doch so einfach ist das Ganze nicht. Der Ertrag lässt unter Umständen bis zu zehn Jahre auf sich warten. Zunächst bedarf es einer gründlichen Vorbereitung des Bodens, der einen vergleichsweise hohen pH-Wert von 7,5 haben sollte.

Viel Arbeit und die Macht des Mondes

Je nach Trüffelart und Wachstumsphase der Wirtsbäume fallen vor allem über die Sommermonate zahlreiche Pflegeschritte wie Bodenbearbeitung, Mähen und Baumschnitt an. Entsprechend dem Alter der Trüffelplantage und je nach Stand der Wurzelanalysen empfiehlt es sich, mit keimfähigen Sporen die Fertilisation erneut zu unterstützen. «Bei den Baumpflegearbeiten und Pflanzungen berücksichtigen wir die geeigneten Mond-Tage und den Mondzyklus», sagt Attinger. «Sie können das Wachstum positiv beeinflussen.»