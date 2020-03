In Frauenfeld sind auf den Schularealen ab sofort Sportanlagen und Pausenplätze gesperrt Der Erlass der Schulbehörden der Primar- und der Sekundarschulgemeinde gilt bis auf Weiteres.

Beschilderung an einem Gebäude der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld. (Bild: Donato Caspari)

(red) Die Behörden der Primar- und der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld haben ein Nutzungsverbot für die Schulhausplätze erlassen, das per sofort in Kraft tritt. Wenn Kinder mit dem Corona-Virus infiziert sind, zeigen sie meist keine Symptome. Trotzdem können sie ansteckend sein. Der Unterricht an den Volksschulen wird aus diesem Grund mindestens bis 19. April ausgesetzt.

Andreas Wirth, Frauenfelder Schulpräsident. (Bild: Donato Caspari)

Der Stadtrat hat ein deutliches Zeichen gesetzt: Menschenansammlungen sollen auch im Freien vermieden werden. Es ist sinnvoll, wenn auch die Schulen in allen Bereichen ihren Beitrag dazu leisten, die Geschwindigkeit der Virusausbreitung einzudämmen. Das Virus hält sich auf glatten Flächen wie Metallen besonders lange, und im Ballspiel können die geforderten Distanzen kaum eingehalten werden. Die Schulbehörden haben daher entschieden, die Nutzung der Spiel- und Sportanlagen von Frauenfelder Schulhäusern bis auf weiteres zu untersagen, auch an den Wochenenden.