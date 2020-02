In Frauenfeld ist keiner zu klein, ein Feuerwehrmann zu sein

Vom 17. bis und mit 22. Februar präsentiert sich die Feuerwehr Frauenfeld mit einem Stand auch im Einkaufszentrum Schlosspark: Zu Beginn der Woche mit einem Videofilm, am 21. und 22. Februar wiederum mit Feuerwehrleuten, die Auskunft geben. Ausserdem kann vor dem Schlosspark ein Tanklöschfahrzeug begutachtet werden. Weiter gibt es am 17. Februar, 17. März und 15. April jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr einen Schnupperabend, bei dem an vier Posten das Handwerk der Feuerwehr demonstriert wird. Am 9. Mai findet zum dritten Mal der beliebte Blaulichttag der Feuerwehr Frauenfeld, der Kantonspolizei Thurgau und des Rettungsdienstes statt. Am 12. Mai folgt ein offizieller Infoabend im Feuerwehrdepot. Weitere Informationen unter www.dumirwönddich.ch