In Frauenfeld geht's ab wie ein Raketenmobil Diese Woche haben Kinder die Möglichkeit den Spass an der Tüftelei zu entdecken. Innerhalb von zwei Tagen basteln sie ein Fahrzeug mit Druckantrieb. Tizian Fürer

Ein Berufsschüler zeigt einem Nachwuchs-Tüftler den nächsten Schritt (Bild: Tizian Fürer)

«Eigentlich will ich mal Archäologin werden», sagt ein Mädchen und bohrt weiter Löcher in die Plastikscheiben, die später mal die Räder ihres Fahrzeuges werden sollen. «Aber das Basteln und Tüfteln macht mir eben auch sehr viel Spass». Zusammen mit 15 weiteren Kindern gehört dieses Mädchen zu den Teilnehmern des Projektes «Tüftelfreunde zeigen ihre Werkstatt».

Innerhalb von zwei Tagen wird den Kindern nicht nur Spass am Basteln nähergebracht, sondern auch die Kreativität und Fantasie der Jungwerker gefördert.

Organisiert wird der Anlass von «tüfteln.ch» mit dem Ziel den Mathematik-, Informatik-, Naturwissenschaft- und Technik-Nachwuchs (MINT) zu vergrössern, und findet im Bildungszentrum für Technik Frauenfeld statt.

Abgesehen davon findet in der Deutschschweiz noch an zehn weiteren Standorten ein Tüfftelevent statt.

«Wir wollen den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass Handwerk und Technik alles andere als einseitig und langweilig ist»

sagt Suissetec-Thurgau-Mitglied Patrick Miller, der den Kindern beim Basteln zur Seite steht. Suissetec ist der Arbeitsgeber- und Fachverband der Branchen Spengler, Heizung, Lüftung und Sanitär.

Der Verhältnis von Luft und Wasser

In vier Gruppen eingeteilt entwerfen und basteln die Kinder jeweils ein eigenes Raketenmobil. Unterstützt werden sie dabei pro Team von einem Schüler vom Bildungszentrum für Technik Frauenfeld und Mitgliedern von Suissetec-Thurgau.

Ziel der Kinder ist es, ein kleines Fahrzeug zu bauen, das mittels eines eingebauten Wassertanks, der durch eine Velopumpe unter Druck gesetzt wird, losfahren kann. Sobald die Kinder das richtige Verhältnis von Wasser und Luft kennen, sollen sie die Distanz messen, welche ihr Fahrzeug damit zurücklegt.

Am Ende des zweitägigen Kurses wird verglichen, welche Gruppe zusammen gerechnet die kleinste Differenz zur angegebenen Distanz hat. Miller sagt:

«In erster Linie geht es darum, dass alle ihr Bestes geben und Spass an der Sache haben»

«Später will ich ein Polizist sein, davor mache ich aber eine handwerkliche Ausbildung. Das hier ist der perfekte Übung», sagt ein kleiner Bub. Ein Berufsschüler sagt: «Ich will mir ein bisschen Geld nebenbei verdienen und habe auch grossen Spass am Basteln mit anderen». So treffen an diesen zwei Tagen drei Generationen aufeinander, die eines gemeinsam haben: Sie tüfteln alle gerne.