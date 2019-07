Glosse In Frauenfeld gehen Stadtrat und Parlament durch Dick und Dünne Murgspritzer über den schwankenden Nährwert von Gemeinderatsunterlagen Stefan Hilzinger

Von Grün «unbedenklich» bis Rot «schwere Kost»: Kennzeichnung von Nahrungsmitteln nach den Vorstellungen von Nestlé. (Bild: Key/Christophe Gateau)

Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Die einen mögen es lieber schlank und rank, die andern üppig und rund. Hier ist nun aber nicht die Rede davon, was dem Auge des Betrachters derzeit in der Frauenfelder Badi geboten wird. Nein, es geht um das Menu, dass der Stadtrat den Herren und Damen Stadtparlamentariern an der kürzlichen Sitzung des Gemeinderats vorsetzte.



Stefan Hilzinger, Redaktor.

Stadtpräsident Anders Stokholm, ein Verfechter schlanker Linien, musste sich manche Kritik anhören. «Magere Kost», hiess es etwa zum vierseitigen Bericht über die Förderung von preisgünstigem Wohnen. «Dünn» betitelten manche Redner dann die Botschaft zum weiteren Projektierungskredit für die neue kommunale Badeanstalt. Geradezu üppig, weil «sehr umfangreich», komme dagegen der Kreditantrag zur weiteren Entwicklung der Innenstadt daher. Dem Inhalt allerdings mangle es am Gehalt.



Angesichts der Tropenhitze vergangene Woche wäre den Gemeinderäten ein üppiges Mahl ohnehin nicht gut bekommen. Gut, dass die Gemeinderatspräsidentin den Ratsschreiber in der Pause Glaces heranschaffen liess. Dennoch ist zu überlegen, wie Stadt- und Gemeinderat schlank und rank durch Dick und Dünn kommen wollen. Vielleicht böte eine Ampelkennzeichnung à la Nestlé auf stadträtlichen Botschaften Lesehilfe. Grün hiesse demnach «Wohl bekomm’s». Rot signalisierte «Hände weg».