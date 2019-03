In Frauenfeld folgen Kinder ihren Eltern meistens in die gleiche Partei Auf den zehn Listen für die Gemeinderatswahlen vom 31. März befinden sich etliche Kandidaten aus der gleichen Familie. Erlaubt sind Verwandtschaften im Stadtparlament noch nicht lange. Samuel Koch

Während einer Sitzung im Frauenfelder Gemeinderat im Rathaus. (Bild: Reto Martin)

Wahltag ist Zahltag. Acht Tage dauert es noch, bis die Entscheidungen rund um die Gemeinderatswahlen auf dem Tisch liegen und Frauenfeld weiss, wer für die neue Legislatur auf den Stühlen im Grossen Bürgersaal des Rathauses Platz nehmen wird. Ein Blick auf die zehn Listen mit über 200 Kandidaten zeigt, dass in Zukunft wieder mehrere Ratsmitglieder aus derselben Familie stammen könnten – analog zum aktuellen SVP-Tochter-Vater-Paar Christa und Robert Zahnd. Letzterer tritt heuer jedoch nach über 30 Jahren nicht mehr an.

Rein von der Anzahl und den Listenplätzen her ist eine mehrfache Namensvertretung am ehesten bei Familie Bünter möglich, die für die CVP quasi mit einem Dreierfamilienticket ins Rennen geht. Nebst Julia Bünter als Bisherige kandidieren Tobias und Kathrin Bünter. «Meine Wahlchancen auf dem letzten Listenplatz sind sehr gering», sagt die 55-jährige Kitaleiterin, die sich im Interesse der CVP aufstellen liess und schon im Kantonsrat sitzt.

Julia Bünter, Gemeinderatskandidatin CVP (bisher). (Bild: PD)

Für ihre Tochter Julia, Präsidentin der Fraktion CVP/EVP, hofft Mami Bünter sehr, dass es zur Wiederwahl reicht. Wenig überraschend kamen die Zöglinge am Familientisch erstmals in Berührung mit Politik. Die 29-jährige Tierärztin sagt:

«Ja, wir haben zu Hause oft politisiert und über verschiedene Themen diskutiert.»

Dass sie in der CVP sei, habe einerseits mit der Familie zu tun. «Andererseits ist es in einer Mittepartei noch praktisch, dass man Sachpolitik betreiben kann und so je nach Thema nach links oder rechts schwenken kann.» Für den 20-jährigen Bruder David Bünter präge die Familie am meisten, «dort wird man politisch gebildet und hat deshalb oft ähnliche Meinungen».

Freisinnige und Grünliberale aus dem Hause Duewell

Im Wahlkampf ebenso dreifach vertreten ist die Familie Duewell, jedoch für unterschiedliche Parteien. Die 57-jährige Betriebsökonomin Ursula Duewell kandidiert als Bisherige für die FDP, ihre Kinder Rebecca (Jahrgang 1999) und Tobias (‘93) für die GLP. Freisinnige Überredungskünste wendete Mami Duewell aber nie an. «Es hat sich schon früh gezeigt, dass sich die Kinder noch stärker für die Umwelt einsetzen», sagt sie und hofft gleichzeitig, dass sich die FDP noch mehr in diese Richtung bewegt.

Rebecca Duewell, Gemeinderatskandidatin GLP (neu). (Bild: PD)

Rebecca Duewell setzte sich schon immer gerne mit Politik auseinander, einerseits zu Hause, andererseits diskutierte sie während ihrer Kantizeit gerne mit Mitschülern über das aktuelle Weltgeschehen. Die Studentin ergänzt:

«Meine Mutter unterstützt mich, wenn ich für meine Meinungen entstehe, auch wenn wir uns mal nicht einig sind.»

Familieninterne Doppel-Kandidaturen gibt es bei Chrampfe & Hirne (CH), CVP, EVP und EDU. Für Letztere kandidieren gleichzeitig der bisherige Gemeinderat Christian Mader und seine Tochter Belinda. Die 20-Jährige, die derzeit in Ausbildung ist und kaum Zeit für ein Mandat im Stadtparlament fände, sagt:

«Ich bin dank meines Vaters voll mit Politik aufgewachsen und habe seine Werte schon früh mit auf den Weg bekommen.»

Belinda Mader, Gemeinderatskandidatin EDU (neu). (Bild: PD)

Deshalb habe sie sich für ihren Vater und für einen möglicherweise zweiten EDU-Sitz aufstellen lassen. «Überreden musste ich sie nicht», sagt der 48-jährige Vater. Obwohl seine Tochter «keine Angst vor einer Wahl haben muss», sei es ihm wichtig, dass die junge Generation sich für ihre eigene Zukunft einsetzt.

Auf der EVP-Liste ist Familie Wälchli mit Mutter Christine und Sohn Simon vertreten. Beide sagen unisono, dass sich ihr politisches Interesse dank Familienvater Christian ergeben hat, der im Januar 2018 als Gemeinderat zurücktrat. «Der Kontakt mit der Partei entstand hauptsächlich durch meine Eltern», sagt der 25-jährige Simon. Trotzdem habe er ab einem gewissen Alter die Lebensweise, die Ansichten und auch die Werte der Eltern hinterfragt. «Und das ist auch gut so», ergänzt er.

Sebastian Dreyer, Gemeinderatskandidat CVP (neu). (Bild: PD)

Wie bei Familie Wälchli gaben die beiden bisherigen CVP-Gemeinderäte Christoph Regli und Susanna Dreyer das Interesse an Politik familienintern weiter. «Ja klar war Politik schon immer ein Thema zu Hause», sagen sie. Mit Tobias Regli und Sebastian Dreyer stellen sich die Söhne beider für den Gemeinderat auf. Beim 26-jährigen Dreyer hat aber ein anderes Ereignis den Weg in die Politik geebnet. Als Kind lernte er in Wil alt Bundesrat Joseph Deiss (CVP) persönlich kennen. Er sagt:

«Nach diesem Treffen war die CVP unterschwellig immer präsent für mich.»

Erst die Teilrevision der städtischen Gemeindeordnung 2010 als Folge einer Gesetzesänderung auf kantonaler Ebene machte mehrere familieninterne Kandidaturen möglich. So reagierten die Behörden darauf, dass etwa bei den Gemeinderatwahlen gewählte Kandidaten wegen Unvereinbarkeit auf einen Sprung ins Stadtparlament verzichten mussten. 2003 wählte das Volk nebst dem bisherigen SVP-Gemeinderat Andreas Wirth auch dessen Schwägerin Annina Villiger Wirth (CH), die schliesslich auf das Mandat verzichtete.

Zudem schaffte nebst dem bisherigen EVP-Gemeinderat Samuel Herzog auch dessen Bruder Urs Herzog (FDP) die Wahl – notabene mit dem identischen Resultat von 1421 Stimmen. Obwohl in einem solchen Fall grundsätzlich das Losglück entscheiden müsste, verzichtete Urs Herzog.

Klausel hat nicht mehr Verzicht zur Folge

Mittlerweile enthält die Gemeindeordnung im Unvereinbarkeitsartikel eine Klausel: «Der Verwandtenausschluss gilt nicht für den Gemeinderat», heisst es im Artikel 15, Absatz 3. Der derzeit grösste Familien-Clan im Kanton Thurgau sitzt im Übrigen im Stadtparlament in Arbon. Seit den Wahlen vom 10. Februar ist klar, dass dort in der neuen Legislatur nebst Vater Riquet Heller (FDP) auch dessen zwei Kinder Felix und Linda (beide SP) politisieren werden.