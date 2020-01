In Fischingen sind sie böse, in Balterswil sind sie Böse

«Ein Paradies für Anarchisten»: Auf dem Fischinger Campingplatz Residenz Waldruh herrscht dicke Luft

Einige Camper in der Waldruh nerven sich über Nachbarn, welche die Platzregeln missachten würden. Zudem beklagen sie eine verwahrloste Infrastruktur. Der Betreiber spricht von zwischenmenschlichen Problemen. Er kündigt eine Veränderung an und will schlichten.