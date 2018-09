In Eschenz können die kälteren Jahreszeiten kommen Die Gemeinde am Untersee hat ihre neue Schnitzelheizung eingeweiht. Dafür spenden ab sofort auch Käfer- und Sturmholz wohlige Wärme. Ernst Hunkeler

Projektleiter Philippe Rimbeaux und Gemeindepräsident Claus Ullmann vor einer der neuen Rauchfilteranlagen. (Bild: Ernst Hunkeler)

Am Samstagvormittag trafen sich gegen 70 Gäste beim Eschenzer Werkhof, um die neue Verbundschnitzelheizung einzuweihen. Gemeindepräsident Claus Ullmann erläuterte den Weg bis zur Realisierung des Projekts: 25 Jahre lang war die Heizzentrale in der Sekundarschule untergebracht gewesen, betreut allerdings von der Primarschule.

Kein Anschluss anderer Gebäude aus Kostengründen

Dies ist nun einfacher geworden, indem der neue Heizverbund für die Schulen, die Raiffeisenbank, Landi und Volg sowie die alte Post von einem neu erstellten Trakt des Werkhofes ausgeht. Trotz etlicher Bemühungen gelang es vorab aus Kostengründen nicht, weitere Gebäude in das Netz zu integrieren.

Es war ein Grossaufmarsch an Machern, Bauleuten und Einwohnern, die den offiziellen Start zelebrierten: der Gemeinderat, die Schulpräsidenten oder Projektleiter Philippe Rimbeaux von der Firma Raschle. Zahlreiche Einwohner begutachteten das Projekt, das etwa die budgetierten 600'000 Franken kostet.

Moderne Filteranlage reinigt den Rauch

Das Holzschnitzellager fasst 80 Kubikmeter, die zwei Brennöfen im Erdgeschoss leisten je ein respektive zwei Drittel der maximal 450 kW, eine moderne Filteranlage reinigt den Rauch. Betreut wird die Anlage im Eschenzer Auftrag durch den Wärmeverbund Bornhausen, das Brennmaterial stammt vorab aus dem Seerückenwald, wo viel Sturm- und Borkenkäferholz auf seine Verwertung wartet.

Nach seiner Einführung und nachdem er Projektleiter Rimbeaux als Dank einen Rucksack samt Inhalt und jederzeit freien Eintritt in die Eschenzer Badi beschert hatte, eröffnete Claus Ullmann die Besichtigungstour in alle Bereiche der Anlage. Will heissen: Der neue Heizverbund ist festlich eingeweiht und in Betrieb genommen, die kälteren Jahreszeiten können – zumindest in Eschenz – getrost kommen.