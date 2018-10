In der Frauenfelder Bildschule lernt man auch in den Ferien Fast 20 Kinder und Jugendliche besuchten diese Woche die ersten Ferienworkshops der Bildschule Frauenfeld. Fotografieren und das Anfertigen von Skizzen standen auf dem Programm. Mathias Frei

Graphit an den Fingern: eine Teilnehmerin von «Dein erstes Skizzenheft» bei Workshopleiter Fredi Bissegger. (Bild: Mathias Frei)

Frauenfeld «Entdecke die Fotografie» und «Dein erstes Skizzenheft» heissen die beiden Bildschule-Workshops, die am Mittwochmittag zu Ende gegangen sind. Kreative Aufbruchstimmung herrscht im Obergeschoss der P+R-Halle am Bahnhof. Es sind Ferien, und trotzdem strahlen die Schüler. Bei der Schlusspräsentation im Beisein der interessierten Eltern sagt Silvia Peters als Präsidentin des Bildschule-Frauenfeld-Vereins:

«Ich bin beeindruckt, wohin die Türen geöffnet worden sind mit den Workshops.»

Silvia Peters, Präsidentin Bildschule Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Von Montag bis Mittwoch standen drei Halbtage zur Verfügung. Der Frauenfelder Künstler Fredi Bissegger leitete im Skizzieren an, während der Dielsdorfer Fotograf und Dozent Gunnar Remane in die Fotografie einführte. Die Ferienworkshops sind nebst dem erstmals angelaufenen Semesterprogramm ein zweites Standbein für die Bildschule. Bei Bissegger lernten sechs Kinder und Jugendliche ab Mittelstufenalter, bei Remane waren es zwölf. Wie die Semesterkurse seien die Ferienworkshops aufbauend, sagt Silvia Peters. Das heisst: Man kann das Gelernte im nächsten Workshop wieder anwenden. Aber auch Einsteiger seien stets willkommen. «Wir wollen lebenslange Freude an schöpferischen Prozessen vermitteln.» Sich Raum und Zeit zu nehmen für das kreative Forschen, Erfahrungen zu sammeln und zu vertiefen, sei das, was man den Kindern und Jugendlichen mitgeben wolle.

www.bildschule-frauenfeld.ch