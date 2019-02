In der Trotte gibt's eine filmische Dokumentation über Pfyn am Nil Das Transitorische Museum besitzt quasi eine Aussenstelle in Ägypten. Die Künstler Alex Meszmer und Reto Müller haben altem Handwerk nachgespürt – ihr Film dokumentiert Gemeinsamkeiten und Kontraste. Dieter Langhart

Ägypten: Ein Handwerker in Asjuts Altstadt. (Bilder: PD)

Asyut? Nie gehört. Dabei ist die Stadt am Nil so gross wie Zürich. Sagen die Künstler Alex Meszmer und Reto Müller vom Transitorischen Museum Pfyn. Sie waren mehrmals da, mit Kamera und Notizheft im Gepäck und einer Idee im Kopf: herauszufinden, was Nicht-Schweizer von Geschichte und Demokratie halten. Ein Atelierstipendium der Pro Helvetia ermöglichte ihnen die Horizonterweiterung. Und was haben sie heimgebracht?

«Wir alle denken in Bildern. Aber wie denken Blinde?»

Alex Meszmer, Künstler. (Bild: Nana do Carmo)

Alex Meszmers Frage ist rhetorisch, denn Blinde können das Transitorische Museum kaum nutzen, das die Vergangenheit Pfyns und Geschichten der Pfyner sammelt und erzählt. Er und sein Partner Reto Müller wollten diese Frage untersuchen: Wie funktionieren andere Wahrnehmungen?

Ein Essen in der «Blinden Kuh» war der Anfang, dann kam Ägypten. Da erfuhren sie rasch, dass manches nicht einfach feststeht, sondern mit Wahrnehmung zu tun hat. In Kairo lernten sie, dass Ägypter schwächer auf Bilder reagieren als Schweizer: «Sie leben in einer anderen Tradition, lesen Vergangenheit anders», sagt Alex Meszmer. «Für Araber sind Kalligrafie und Geschichte weitaus wichtiger, und sie hören noch traditionellen Geschichtenerzählern zu.» Wie in Tausendundeine Nacht. «Halten sie eine Powerpoint-Präsentation, kommen kaum Bilder vor.»

Als sei die Zeit stehen geblieben

Meszmer und Müller hatten 2012 hinter sich, als Pfyn Kulturhauptstadt der Schweiz gewesen war. Sie wollten nach acht Jahren lokaler Arbeit ihren Horizont erweitern; sie tauschten sich aus, etwa mit Kunstschaffenden in Uruguay, die an den demokratischen Kunstwochen teilnahmen; sie bewarben sich bei Pro Helvetia um ein Auslandstipendium. Und haben es erhalten.

«Wirken wir altägyptischer Naturalismus»: Relief.

Ende 2014 reisen sie nach Ägypten, der arabische Frühling ist Geschichte. Erst geht es nach Kairo, dann nach Asyut in die Provinz. Sie werden durch koptische Klöster geführt, dann treffen sie die Archäologen Ali und Ahmed. Die zeigen dem Künstlerpaar aus Pfyn die Nekropole von Meir. Ein «Wow-Erlebnis», sagen Meszmer und Müller – sie blicken in ein Grab, das unvollendet geblieben ist. Vielleicht um Grabräuber abzuhalten? Die Rasterstriche mit Rötel und die erst angedeuteten Reliefe, rund 4500 Jahre alt, wirken auf das Künstlerduo «wie altägyptischer Naturalismus, wie Konzeptkunst».

Beide Seiten erkennen: Teilhabe funktioniert

Beide Seiten erkennen: Teilhabe funktioniert Und in der Stadt Asyut sehen sie Steinmetze und Lehmziegelgiesser bei der Arbeit wie vor Tausenden von Jahren, sehen Männer, die Eisen schmieden und Messing treiben, die Körbe flechten oder Motorenteile einschmelzen und daraus Messer oder Pharaonenköpfe herstellen. Schauen einer Frau am Webstuhl zu, der neben dem Stall steht.

«Manche dieser Fertigkeiten gibt es bei uns nicht oder nicht mehr.»

In Asyut wächst in den beiden Künstlern die Idee, zu dokumentieren, was Arbeit einst war und was Arbeit noch ist. «Wir sehen Ägyptens Geschichte mit einem europäischen Blick – es muss eine andere Perspektive geben.» Aber haben die Ägypter ein historisches Bewusstsein? «Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind immens, eine Mittelschicht existiert kaum, Handwerker verdienen etwa 50 Franken – im Monat», sagen Meszmer und Müller.

Die beiden Künstler machen sich 2015 an die Arbeit. Zehn Tage dichtes Programm: interviewen, filmen, fotografieren, sammeln. Und all dieser Alltag soll auch in ein Museum gelangen, wie in Pfyn, wo sie Geschichten und Tätigkeiten normaler Menschen dokumentiert und gezeigt haben.

Schweiz: Fellpflege beim Pfyner Bauern.

Der entstandene Film stellt den ägyptischen Handwerkern Bauern oder Grabpflegerinnen aus Pfyn gegenüber – beidseits tiefes Staunen über das Fremde. Zwei unterschiedliche Welten, denen die Arbeit gemeinsam ist, ohne Kommentare. Letzten Dezember zeigten sie den Film im Kulturpalast, samt Fotos aus Pfyn und Asyut. «Manche der Handwerker kamen und waren extrem stolz», sagen die Künstler.

«Beiden Kulturen fehlt etwas, aber beide Seiten erkennen, dass kulturelle Teilhabe funktioniert.» Jetzt ist der Film in Pfyn zu sehen. Ob aber «Elmathaf Elrahal/Das umherziehende Museum» weiterziehen kann, ist noch offen.