In der Frauenfelder Innenstadt spielen die Lichter

Vor viel Publikum ging am Freitagabend die diesjährige Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung erstmals an. Neu schmücken 1200 LED-Lämpli in Christbaumkugelart die Allee an der Promenade. Das Licht strahlt bis am 6. Januar.