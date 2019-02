In der Frauenfelder Brotegg soll eine Alterssiedlung mit 33 Wohnungen entstehen

In der Alterssiedlung Brotegg sind auch ein öffentliches Bistro und ein Mehrzweckraum geplant. Nebst den 33 Wohnungen sowie einer Tiefgarage steht den Mieterinnen und Mietern auch ein Wellnessbereich mit Sauna zur Verfügung. Das Vorhaben ist aktuell nur eines von vielen aufliegenden Wohnbauprojekten in Frauenfeld:

Die Häberlin-Architekten, Müllheim, wollen an der Ecke Laubgasse/Scheuchenstrasse eine Überbauung mit drei Mehrfamilienhäusern (total 19 Wohnungen) und sieben Reiheneinfamilienhäusern realisieren.

Die Firma P-Vision Immobilien, Frauenfeld, plant an der Reutenenstrasse und an der Talbachstrasse je ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen. Die Immobilien Aemisegger AG, Frauenfeld, will am Kirchweg in Gerlikon zwei Mehrfamilienhäuser (total 12 Wohnungen) bauen. Und die Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt ersetzt an der Schollenholzstrasse fünf Doppelhäuser durch drei Mehrfamilienhäuser (total 23 Wohnungen).