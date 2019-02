In Bichelsee, wo's am schönsten ist Der Männerchor Neubrunn und seine Theatergruppe traten am Wochenende dreimal ins Rampenlicht. Hunderte Zuschauer geniessen Kurzweil gepaart mit Gesang, Theater und kulinarischem Genuss. Christoph Heer

Daniel Stamm dirigiert den Männerchor Neubrunn. (Bild: Christoph Heer)

«Schwer mit den Schätzen...», ein gesanglicher Auftakt nach Mass für den Männerchor Neubrunn. Dem Publikum in der dreimal sehr gut gefüllten Traberhalle gefällt es augenscheinlich, was die Protagonisten oben auf der Bühne zeigen. Was folgt, ist Liedgut: frisch, fröhlich und tiefsinnig.

Aus dem Leben heraus, direkt in die Herzen des Publikums. «Heimweh», jeder kennt dieses Phänomen, dem man eigentlich gut aus dem Weg gehen kann, indem man zu Hause bleibt – «zu Hause ist es nämlich immer noch am schönsten», sagt Dirigent Daniel Stamm.

«Wori Fründschaft», ein Erdengut mit unglaublicher Wichtigkeit für jeden einzelnen. Und dann wird es süffig mit «Im Weinparadies».

Treffpunkt für Freunde und Gleichgesinnte

Daniel Stamm und seine Sänger zeigen sich von der besten Seite, das Publikum weiss, das zu schätzen und hat kräftigen Applaus dafür übrig.

Der Männerchor Neubrunn vermag es immer wieder zu überzeugen und zu unterhalten, nicht nur mit Gesang, sondern auch mit Schauspielerei. Mit grossem Aufwand, dazu gehört auch die grossartige Tombola, sorgen die Sänger für tolle Unterhaltungen, für beliebte Treffpunkte für Freunde und Gleichgesinnte.

Mit dem Zweiakter «De gheimnisvolli Schrank», gespielt von der eigenen Theatergruppe, ist dafür verantwortlich, dass auch die Lachmuskeln etwas von den amüsanten Stunden haben. Stilsicher und mimikreich stehen die Theaterspieler auf der Bühne, ihr Charme, ihre Wortakrobatik und die witzigen Pointen schwappen schnell auf das Publikum über, auch am Sonntagmittag, als der eine oder andere eventuell noch etwas müde war.