In Berlingen halten Senioren ihre grauen Zellen mit Spiel und Spass wach An geselligen Nachmittagen mit Bastelarbeiten und Gesang trainieren Gäste des Tertianum Neutal ihre Hirnleistung. Christof Lampart

Im Spiel halten die Gäste des Tertianum Neutal in Berlingen ihre geistigen Ressourcen wach. (Bild: PD)

Schon bald nach dem 20. Lebensjahr setzt ein schleichender Prozess ein, der in der Regel über die Jahre hinweg nicht bemerkt wird: Der gesunde Mensch verliert kontinuierlich an Hirnleistung. Fachleute reden von rund einem Prozent pro Jahr. Diesem Abbau wirkt eine Aktivierung im Alter entgegen, wie sie im Tertianum Neutal in Berlingen betrieben wird. Mit geselligen Stunden bei Gesang, Spiel, gemeinsamem Basteln und vielem mehr, also durch gezielt vermittelte Erinnerungen und Aktivitäten, werden die geistigen Ressourcen der Gäste bewahrt oder sogar reaktiviert.



Die Liselotte ist eine schöne Frau



So wie dies Ursi Ritz tut, die regelmässig den Spielnachmittag im Haus Seeheim leitet. Heute hat sie je drei ältere Damen und Herren um sich versammelt. Auf dem Tisch liegen Kartonrollen unterschiedlicher Grössen. Gerade würfelt ein Herr, greift sich einen dünnen Bambusstab, angelt sich eine «6er»-Rolle und befördert mit dem Stecken gezielt ein Papier aus der Rolle und liest laut vor: «Pulver». «Das muss die Liselotte sein; das war eine schöne Frau», entfährt einer Dame spontan die Antwort. Alle nicken, ja die «Lilo ...».

Ein anderes Mal sind es die Frage nach dem grössten Nagetier der Schweiz (der Biber) oder aus wie viel Wasser ein 70 Kilogramm schwerer Mensch bestehe (ca. 50 Kilo), welche die Gäste beschäftigen. Fast immer weiss jemand die Lösung. Viele lachen und fügen gleich noch eine passende Anekdote aus dem eigenen Leben an. Langweilig, das ist klar, wird es hier so schnell niemandem.



Singen zaubert vielen ein Lächeln auf die Lippen



Auch im Haus Seefeld, wenige Schritte vom «Seeheim» entfernt, geht es beschwingt zu und her. Hier haben sich über ein Dutzend Gäste um Christina Liechti versammelt, die ein Lied nach dem anderen anstimmt. Wer will, kann eine Papierblume aus einem Korb fischen und an ein Blumenstraussbild befestigen. Die Nummer gibt vor, welche Seite im Liederbuch aufzuschlagen ist.

Singen macht allen Spass und zaubert auch jenen ein Lächeln ins Gesicht, die sonst wenig an der Runde teilnehmen. Gerade steht das Lied vom Munotglöcklein an. «Weiss jemand, was auf dem Schwabentor in Schaffhausen geschrieben steht?», fragt Christina Liechti. Da niemand antwortet, liefert sie selbst die Antwort: «Lappi tue d’Augen uf.» Schon greift eine Dame zur nächsten Blume, und ein weiteres Lied erklingt.