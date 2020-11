Glosse Immerhin ein Föteli gab's für die Bichelseer Sekschüler Südsicht auf die kleinen und grossen Ungerechtigkeiten des Lebens.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Das Leben kann ganz schön ungerecht sein. Kodak beispielsweise hat einst die Digitalkamera erfunden. Die Lorbeeren, vor allem aber die Dividenden haben später aber andere eingeheimst. Kodak ging pleite.

Eine Pioniertat haben jüngst auch die Bichelseer Sekschüler vollbracht. Sie sind nach Bern gerannt. Also so richtig, nicht auf der Playstation. Gut, nicht jede und jeder die ganzen 190 Kilometer. Mehr so in Etappen, eine Stafette halt.

Das Ganze fand nicht im Sportunterricht statt, sondern im Fach «Ethik, Religion und Gemeinschaft». Wir haben’s gegoogelt, das gibt’s tatsächlich. Mit der Aktion war eine Botschaft verbunden: «Wir retten das Klima!» Oder weil’s von «myblueplanet» kam, eher so: «Save the planet!»

Den Bichelseer Teenagern ist es also durchaus ernst mit der Weltrettung. Zumal sie schon ein Jahr zuvor eigenhändig Solarzellen auf ihr Turnhallendach geschraubt haben. Aller Ehren wert, das Engagement der Bichelseer Teenager – müsste man meinen.

Doch wie einst im Fall von Kodak heimsen auch hier andere die Lorbeeren ein. Die erste Klimaschule im Kanton Thurgau wird das Schulzentrum Ägelsee in Wilen. Weil sie dort einen Zertifizierungsprozess durchlaufen haben.

Hallo? Die Bichelseer haben die ganze Schweiz durchlaufen. Und, was kriegen sie dafür? Ein Erinnerungsföteli mit Thurgauer Politikern auf dem Bundesplatz. Weil Jugend und Klima halt grad so sexy sind. Das Leben ist wirklich ungerecht.