Interview Immer schon grün: Der Thurgauer Ständeratskandidat Kurt Egger Ständeratskandidaten im Gespräch (4/5): Der Grüne Kurt Egger setzt sich für eine ökologischere Agrarpolitik ein. Thomas Wunderlin

Nach seinem ETH-Studium begann Kurt Egger, mit erneuerbaren Energien zu arbeiten. Gleichzeitig entwickelte er Sympathien zur Anti-AKW-Bewegung. (Bild: Andrea Stalder)

Mit Jahrgang 1956 sind Sie der älteste der Thurgauer Ständeratskandidaten, zwei Jahre älter noch als Jakob Stark und Brigitte Häberli.

Kurt Egger: In einem nationalen Parlament sollen auch ältere Leute dabei sein; nicht zuletzt, um diese Generation dort zu vertreten.



Laut Nina Schläfli, SP-Kandidatin mit Jahrgang 1990, liegt der Altersdurchschnitt im Ständerat jetzt bei 60.



Dann ist es ja gut, wenn wir eine Auswahl zwischen Älteren und Jüngeren haben.



Ein wichtiges Thema der nächsten Legislatur ist die Altersvorsorge. Die Tendenz geht dahin, dass sich die Älteren auf Kosten der Jungen absichern.



Solche Verschiebungen muss man korrigieren. Wichtig ist ein flexibles Rentenalter.

Kurt Egger im Grossen Rat am 14. August 2019. (Bild: Reto Martin)

Wie stellen Sie sich zur Anhebung des Rentenalters der Frauen?



Nur, wenn man gleichzeitig die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau korrigiert.



Das erklärte Ziel Ihrer Ständeratskandidatur ist es, einen zweiten Wahlgang zu erreichen. Vor allem wollen Sie damit wohl Ihre Nationalratskandidatur beflügeln.



Nein, das ist ein zusätzliches Motiv. Mein Hauptmotiv ist es, Thurgauerinnen und Thurgauern eine Auswahl zu bieten. Es soll nicht einfach wieder ein bürgerliches Päckli durchgewunken werden.



Der Thurgau ist bürgerlich.



Klar ist er bürgerlich. Aber mindestens ein Drittel der Bevölkerung ist überhaupt nicht im Ständerat vertreten. Wenn man es hochrechnet, müsste mindestens in jeder zweiten Legislatur ein Nichtbürgerlicher einen Sitz erhalten.



Um die Wurst geht es beim Nationalrat. Dort stehen Sie und der Grünliberale Ueli Fisch in Konkurrenz.



Meine Wahlchancen sind beim Nationalrat deutlich besser als beim Ständerat, das sehen Sie richtig.



Wie unterscheiden Sie sich von Ueli Fisch?



Im sozialen Bereich und in Finanzfragen. Ich meine, das Sozialsystem muss abgesichert sein. Die weniger Begüterten sollen auch zum Zug kommen. Deshalb muss man die AHV eher ausbauen.



Ich dachte an die BTS, die Bodensee-Thurtal-Strasse.



Aha, ja, da gibt es wahrscheinlich auch eine Differenz.

Fisch lehnt sie ab, will aber den Volksentscheid respektieren. Wie würden Sie entscheiden, wenn die BTS wieder zum Thema wird?



Ich stimme Nein. Ich bin der Meinung, dass die Volksabstimmung überholt ist. Die Voraussetzungen sind heute anders. Nur schon der Preis ist doppelt so hoch.



Wie unterscheiden Sie sich von Nina Schläfli?

Im Alter, im Geschlecht, und ich bin Unternehmer.



Und politisch?



Unsere beiden Smartvote-Spider sind sehr ähnlich. Ich bin sehr konsequent in ökologischen Fragen, Nina Schläfli bei sozialen Fragen.



Thurgauer Ständeratskandidaten: Nina Schläfli, SP, Kurt Egger, GP, Ueli Fisch, GLP. (Bild: Thomas Wunderlin)

Wieso fusionieren Sie nicht Ihre Parteien, GP und SP?



Wir politisieren je länger je eigenständiger. Beispielsweise sind die Grünen offener in Europafragen bezüglich des Rahmenabkommens.



Zu den Gründern der Grünen Partei gehörten viele Vertreter der sogenannten Neuen Linken. Wo kommen Sie her?

Aus dem ökologischen Kern. Ich habe vorher politisch nirgends mitgemacht. Ich bin ein Spätzünder, das hat mit dem eigenen Unternehmen zu tun. Als Jugendlicher hatte ich mich im Jungwacht-Blauring engagiert. Ich war Gruppenleiter, Scharleiter, Kantonsleiter, Bundesleiter, die ganze Karriere. Organisieren und Leiten habe ich dort gelernt. Nach dem Studium war ich im Energiebereich tätig und sympathisierte mit der Anti-AKW-Bewegung. Ich arbeitete von Anfang an mit erneuerbaren Energien, ich baute Biogasanlagen. Das hatte einen Bezug zu meiner Heimat; mein Vater führte die Dorfkäserei Fischingen, zu der unter anderem auch ein Schweinestall gehörte.



Heute steht die Klimafrage im Vordergrund. Wie geht das zusammen mit der Anti-AKW-Bewegung? AKW sind klimaneutral.



Die AKW-Frage hat sich aus wirtschaftlichen Gründen erledigt. Man kann heute kein AKW mehr bauen, das halbwegs rentiert. Fossile Energien kommen als Ersatz für den Atomstrom nicht in Frage, da sie klimaschädlich sind. Deshalb muss man auf Erneuerbare setzen.



Es gibt einen Volksentscheid gegen die AKW.



Nein, das stimmt nicht. Es gibt einen Volksentscheid, dass keine neuen gebaut werden. Das ist der grosse Fehler. Wenn wir fixe Ausstiegsdaten hätten, gäbe das eine gewisse Investitionssicherheit für erneuerbare Energien.



Diese kommen in Konflikt mit dem Landschaftsschutz, etwa bei der Windkraft. Haben Sie eine Lösung?



Ich finde es gut, dass der Bund die Kantone beauftragt hat, bestimmte Standorte für Windkraft auszuscheiden. Der Kanton Thurgau hat das getan und vier Gebiete definiert. Dafür wird an vielen andern Orten auf einen Eingriff in die Natur verzichtet. Ich finde es deshalb auch richtig, dass Kleinkraftwerke keine Unterstützung vom Bund mehr erhalten. Die Energiewende funktioniert nur mit einer grossen Palette von erneuerbaren Energiequellen. Da gehört die Windenergie dazu, auch im Thurgau.



Können wir uns den individuellen Privatverkehr in Zukunft noch leisten?



Ja, da habe ich keine Angst. Mit strombetriebenen Autos ist es möglich.

Ist die Produktion der Batterien keine zu grosse ökologische Belastung?



Im Moment schon, aber es wird Fortschritte geben.



Kurt Egger eröffnet 2009 als OK-Präsident die 10. Thurgauer Theatertage im Kulturzentrum Aadorf. (Bild: Nana do Carmo)

Was halten Sie als Experte von der Energiespeicherung in Form von Gasen wie Wasserstoff und Methan?



Ich bin optimistisch. Im Moment ist Power-to-Gas technologisch noch nicht richtig entwickelt. Aber wenn wir jedes passende Dach mit Solarpanels bedecken, um den Atomstrom und die fossilen Energien zu ersetzen, haben wir im Sommer beliebig viel Strom übrig. Dann wird Power-to-Gas vielleicht plötzlich wirtschaftlich.



Was müssen Wähler von Ihnen noch wissen?



In Bern kommt jetzt dann die ganze Landwirtschaftspolitik aufs Tapet. Da hat man mit mir eine ökologische Stimme. Ich bin überzeugt, dass wir in der Landwirtschaft wesentliche Schritte zur Ökologisierung machen müssen, sei es in der Biodiversität, bei den Fliessgewässer, im Grundwasser, seien es Pestizide und Herbizide. Da ist es mir ein Anliegen, dass wir Fortschritte machen.