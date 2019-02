Immer rund ums Auto: Fredi Hugelshofer im Interview

Fredi Hugelshofer wurde am 16. Februar 1939 in Frauenfeld geboren. Er besuchte dort die Kantonsschule und machte eine Lehre als LKW-Mechaniker. Er absolvierte einen Studienaufenthalt in Trucking-Firmen in den USA. 1965 stieg er in das Familienunternehmen ein. Auch arbeitete er bei der versteckten Kamera mit Kurt Felix mit. Aus drei Ehen gingen fünf Kinder hervor. Seit 27 Jahren ist mit seiner Frau Carolin verheiratet. 2005 übergab Fredi Hugelshofer die operative Führung des Unternehmens an die heutige Geschäftsleitung, er blieb aber Verwaltungsratspräsident. (chr)