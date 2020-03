Im Thurgau werden die Sitzung des Grossen Rats und die Gemeindeversammlungen verschoben Die dringlichen Weilerzonen und die Richtplanänderung zur Windenergie müssen wegen des Corona-Virus warten. Eine Alternative zu Gemeindeversammlungen wären Urnenabstimmungen am 17.Mai.

Das Corona-Virus stoppt den Ratsbetrieb im Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen betreffend Corona-Virus hat das Büro des Grossen Rates entschieden, dass die Sitzung am Mittwoch, 25.März, ausfällt. Der Entscheid sei in Absprache mit dem kantonalen Amt für Gesundheit und dem Präsidenten der Fraktionspräsidienkonferenz gefällt worden, teilten die Parlamentsdienste diese Woche mit.

Kurt Baumann. Bild: Donato Caspari

Über die Abhaltung der Sitzung vom 22. April wird Anfang April entschieden, sagt Grossratspräsident Kurt Baumann (SVP, Sirnach) auf Anfrage. «Ich habe von keinem Kantonsparlament gehört, das aktuell Sitzungen durchführt.» Überlebenswichtige Geschäfte stünden keine an. Zum Glück habe der Grosse Rat die Wahlen in diverse kantonale Ämter bereits am 22. Januar erledigt.

Richtplanänderung zur Windenergie muss warten

Nächste Woche war die zweite Lesung des Archivgesetzes traktandiert, auch der Beschluss über die Richtplanänderung «Windenergie» und eine parlamentarische Initiative zur besseren Erdwärmenutzung. Ausserdem sollte über eine Leistungsmotion zur Nulltoleranz gegenüber Mobbing diskutiert werden, die bereits am 11.März traktandiert war. Der Grosse Rat hatte eine Verschiebung abgelehnt, das Geschäft wegen Zeitmangels am Ende aber nicht behandelt.

Am 25.März wollte der Grosse Rat auch eine dringliche Interpellation zur Aufhebung der Weilerzonen behandeln. Am 26.Februar hatte er es abgelehnt, diese sofort zu diskutieren. Laut Baumann hätte sich die Raumplanungskommission diesen Mittwoch zur Beratung der Interpellation getroffen, die Sitzung sei abgesagt worden.

Die Interpellanten aus SVP, FDP und EDU kritisieren eine geplante Verordnung des Regierungsrats, die nach ihrer Ansicht in die Kompetenz des Grossen Rats eingreift. Baumann geht davon aus, dass der Regierungsrat die Verordnung nicht in Kraft setzt, bis das Parlament darüber diskutiert hat.

Das Kantonsparlament muss vor Beginn des neuen Amtsjahrs am 1.Juni die Regierungsratswahlen vom 15.März formell genehmigen. Im Thurgau gibt es laut Baumann Räume, in denen sich die 130 Kantonsräte unter Beibehaltung des Corona-bedingten Abstands versammeln könnten.

Keine Gemeindeversammlungen bis Ende April

Regierungsrat Walter Schönholzer hat die Gemeinden aufgefordert, vorerst bis Ende April keine Gemeindeversammlungen durchzuführen. Eine Alternative wäre eine Urnenabstimmung am 17.Mai, auch wenn der eidgenössische Urnengang an diesem Datum abgesagt würde, was inzwischen der Fall ist. Dabei würde es sich um eine Notstandsmassnahme handeln, die vom Regierungsrat genehmigt werden müsste.