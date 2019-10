Im Velosattel auf Eroberungskurs: 50 Teilnehmer an Frauenfelder Velodemo Am Samstag fand die erste Critical Mass in Frauenfeld statt: Mehr als 50 Velofahrer unternahmen eine gemeinsame Tour durch die Stadt. Viola Stäheli

«Züri autofrei» steht auf der Fahne dieses Tour-Teilnehmers. Seine Idee brachte er mit dem Velo nach Frauenfeld.Bild: Andrea Stalder

Velofahrer umrunden den Bahnhofplatz. Nebst den Veloklingeln ertönt Musik – aufs von einzelnen Fahrern gerufene «Hallo» antworten alle mit einem «Velo!». Noch zieht die bunte Schar alle Blicke auf sich: Passanten, Bus- und Autofahrer stoppen und lassen den Velofahrern den Vortritt, die den Platz auf der Strasse noch so gerne ausnutzen. Vielleicht wird dieses Bild in Frauenfeld aber bald zur Gewohnheit werden.

Zum ersten Mal fand in der Kantonshauptstadt eine Critical Mass statt. Die Critical Mass wird auf der Website www.criticalmass-zh.ch als ein spontanes, grosses Verkehrsaufkommen von Velos beschrieben (siehe Infokasten). «In Zürich gibt es immer am letzten Freitag des Monats eine gemeinsame Velotour durch die Stadt», sagt Stefan Bruderer vom Verein Vélorution Suisse. Und auf eine solche Entwicklung hofft Bruderer nun auch in Frauenfeld: «Es wäre schön, wenn es hier ab jetzt regelmässig eine Critical Mass geben würde.»

Auf Augenhöhe mit motorisiertem Verkehr

Auf der Website der Zürcher Critical Mass ist zu lesen, dass die Idee hinter der Critical Mass die Erreichung einer «kritischen Masse» an Velofahrern ist, die dem motorisierten Verkehr auf Augenhöhe begegnet und den öffentlichen Raum vorübergehend für Velofahrer zurückerobert. «Es macht aber auch Spass, gemeinsam eine Velotour durch die Stadt zu unternehmen», sagt Bruderer. Er ist im Thurgau aufgewachsen, lebt aber in Zürich. «Ich wollte die Bewegung nach Frauenfeld bringen», sagt er. Deshalb hat Bruderer eine Velotour von Zürich nach Frauenfeld organisiert: Um 10 Uhr ging es mit sechs Velofahrern los, in Winterthur stiessen nochmals acht dazu. Die grosse Überraschung wartete aber im Lindenpark – wie viele Frauenfelder Teilnehmer kommen würden, war unklar.

«Die Critical Mass kennt keine Organisatoren. Man trifft sich und fährt gemeinsam los – die Vordersten bestimmen die Route. Auch das Ende wird spontan entschieden», erklärt René aus Zürich. Er gehört zu den routinierten Zürcher Critical-Mass-Fahrern, die in Frauenfeld Pate standen – ebenso wie Michael und Lukas:

«Die Critical Mass weckt das Gemeinschaftsgefühl. Und man kann an diesem Tag im Monat zeigen, dass die Strassen nicht nur den Autos gehören.»

Die vierzehnköpfige Gruppe, die aus Zürich angeradelt ist, wuchs im Lindenpark auf ein Vielfaches an: Mehr als 50 Velofahrer machten sich auf den Weg durch Frauenfeld, zweifellos eine «kritische Masse», die für Aufsehen sorgte. Unter ihnen war auch Fiona Käppeli vom Offenen Gärtnern in Frauenfeld (Ogif) – sie kam direkt aus dem Garten, den sie für den Winter vorbereitete. Auch Benjamin Stricker von der IG Velo Frauenfeld hat sich die Critical Mass nicht entgehen lassen: «Eine coole Idee. Man fährt gemeinsam durch die Stadt, hat Spass und zeigt Präsenz.» Dem stimmt auch Michael Pöll zu, Gemeinderat der Grünen Partei: «Dieser Anlass ist eine friedliche Demonstration, bei welcher sich die Velofahrer die Strassen zurückerobern – aber statt auf der Strasse zu Fuss zu gehen, sitzt man im Velosattel.»

Einzelne Velofahrer gehen unter

Nach dem Bahnhofplatz unternimmt die Gruppe einen Abstecher durch die Altstadt und macht sich dann auf den Weg zum Tower – die Autos stauen sich dabei kurzzeitig. «Ich würde behaupten, in den Autos sitzen weniger Personen als auf den Velos», sagt Simon Vogel, Präsident der Jungen Grünen Thurgau. Der Veloverkehr sei in Frauenfeld wichtig, aber immer noch unterrepräsentiert. «Als einzelner Velofahrer geht man im Verkehr unter, aber als Gruppe fällt man auf. Und das ist toll, denn auch in Frauenfeld sollen Velofahrer einen Platz haben.»

Zum Schluss fahren die Velofahrer zurück zum Lindenplatz, das Ende der ersten Frauenfelder Critical Mass naht. Die Gemeinderätin von Chrampfe & Hirne (CH), Salome Scheiben, ist begeistert: «Es war ein schönes Erlebnis in der Gruppe zu fahren, jeder hat aufeinander geachtet. Wichtig ist ein rücksichtsvoller Umgang aller Verkehrsteilnehmer miteinander.»