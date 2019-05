Im Unterthurgau durftet's nach Nordsee: Das Restaurant Kundelfingerhof geht wieder auf

Bereits im Jahr 1915 wurden auf dem Kundelfingerhof die ersten Fischteiche zur Forellenzucht gebaut. Heute beliefert die Kundelfingerhof AG unter anderem die Grossverteiler Migros und Coop mit Fisch. «Vor allem jene Filialen in der Region», sagt Geschäftsführer Martin Junker. Zusätzlich gibt es einen Direktverkauf im Hofladen. Während früher Führungen durch die historische Fischzucht angeboten wurden, muss darauf in der neuen Fischzucht aus hygienischen Gründen verzichtet werden. Von April bis Oktober sind auch Fischer auf dem Kundelfingerhof willkommen. An den Samstagen findet jeweils ein beaufsichtigtes Fischen statt. Hierfür stehen drei Teiche zur Verfügung. (rha)

www.kundelfingerhof.ch