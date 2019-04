Im Thurgau gibt es rund 3000 Wildschweine Die Tiere waren das Hauptthema eines Referats im Rahmen der Generalversammlung von Jagd Thurgau. Der Verein konnte zudem einen Mitgliederzuwachs verkünden.

Wildschweine im Wildpark Peter und Paul St.Gallen. (Bild: Urs Bucher)

(red) «Sind 1000 Sauen pro Jahr genug?» Diese Frage warf Hannes Geisser in die Runde. Der Biologe und Leiter des Thurgauer Naturmuseum hielt nach der Generalversammlung von Jagd Thurgau in Weinfelden ein Referat. Die Zahl 1000 bezieht sich auf den jährlichen Abgang an Wildschweinen im Kanton, wie er im Jagdjahr 2017/18 erreicht wurde. Geisser beantwortete die Frage auch gleich: «1000 Sauen sind leider noch nicht genug.»

Eine Untersuchung, an der er mitwirkte, hat einen Bestand von 2500 bis 3500 Wildschweinen im Kanton ergeben. Dieser Bestand sei Schwankungen unterworfen. Die Bestände nehmen in der Tendenz aber weiterhin zu.

Zu wenig Bachen werden gejagt

«Die Schwarzwildjagd ist eine Kunst», sagte Geisser und verwies auf den grossen zeitlichen Aufwand der Jäger. Er schlug eine Optimierung der Bejagung vor. Nicht der zeitliche Aufwand, sondern die Qualität der Bejagung soll gesteigert werden. Der Biologe stellte fest, dass in Jahren mit reichlicher Buchen- und Eichelmast zu wenig Tiere erlegt werden.

Generell würden zudem zu wenig weibliche Tiere zur Strecke gebracht. Für die langfristige Regulation sei zwingend ein höherer Anteil an Bachen nötig, wobei laktierende und führende Tiere zu schonen seien. Die nachhaltige Bejagung des Schwarzwildes bleibt gemäss Geisser eine grosse Herausforderung. Der Jagddruck müsse aufrechterhalten werden.

Der Verband hat mehr Nachwuchs

An der 89. Generalversammlung von Jagd Thurgau zeigte sich Präsident Walter Schmid erfreut über das wachsende Interesse an der Jungjägerausbildung. Den Lehrgang 2017/18 nahm die rekordhohe Zahl von mehr als 60 Teilnehmenden in Angriff. 35 schlossen die Ausbildung erfolgreich ab. Dies führte auch zu einem positiven Trend bei den Mitgliedern von Jagd Thurgau, ihre Zahl wuchs auf 581.

Vereinspräsident Walter Schmid. (Bild: PD)

Regierungspräsidentin Cornelia Komposch und Roman Kistler, Leiter der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung, berichteten über den aktuellen Stand bei der geplanten Jagdschiessanlage. Eine Arbeitsgruppe hat fünf Standorte abgeklärt und eine konkrete Empfehlung abgegeben. Gegenwärtig wird die Machbarkeit des Standortes abgeklärt. Dieser soll erst öffentlich gemacht werden, wenn die Machbarkeit feststeht.

Jagd Thurgau engagierte sich im vergangenen Jahr unter anderem an der Sonderschau zum Thema «Jagd und Biodiversität» an der Olma. Ebenfalls unterstützte man den Abstimmungskampf von Jagd Zürich. Die kantonale Initiative «Wildhüter statt Jäger» wurde in der Folge mit 84 Prozent Nein-Stimmen deutlich verworfen.