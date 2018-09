Im Thurgau gibt es eine Plattform für die psychische Gesundheit

Fast jede zweite Person kommt in ihrem Leben mal in Kontakt mit einer psychischen Erkrankung oder Krise. Und trotzdem sei das Thema nach wie vor ein grosses Tabu, wie Beatrice Neff sagt, Angebotsleiterin Psychische Gesundheit bei der Perspektive Thurgau. Mit zwei Veranstaltungen will die Perspektive am Montag in Frauenfeld dieses Tabu brechen. Zwischen 17.45 und 18 Uhr trifft die Tour de Courage auf dem Platz vor dem Cinema Luna ein. An dieser Mut-Tour radeln 16 Personen, die an einer Depression oder einer anderen psychischen Erkrankung leiden, durch die Schweiz. Den Startschuss gibt am Montagmittag Matthias Hüppi in St.Gallen, Frauenfeld ist das erste Etappenziel. Die Bevölkerung ist eingeladen, die Velofahrer mit Applaus zu begrüssen. Auch die Frauenfelder Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler wird vor Ort sein. Den Besuchern wird eine Bratwurst offeriert, für die Kinder gibt es Ballons. Im Anschluss an den Empfang wird um 18.45 Uhr im Cinema Luna der Film «Gleich und anders» gezeigt. Menschen, die am Arbeitsplatz mit psychischen Schwierigkeiten kämpfen, erzählen dort von den Herausforderungen und ihren Erfahrungen. Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch mit einer Mitwirkenden statt. (lsf)