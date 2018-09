Im Thurgau gibt es deutlich weniger neue Schweizer

GROSSER RAT: Strengere Sprachhürden für Einbürgerungswillige im Thurgau

Wer sich im Kanton Thurgau einbürgern lassen will, muss in Zukunft bessere Deutschkenntnisse vorweisen als in der übrigen Schweiz. Der Grosse Rat hat am Mittwoch eine entsprechende neue Regelung im Bürgerrechtsgesetz verabschiedet.