Im Thurgau erobern Frauen die Wahllisten

2015 kandidierten im Kanton St. Gallen 64 Frauen und 135 Männer für den Nationalrat. Der Frauenanteil lag damit bei 32 Prozent. Ob er in diesem Jahr höher liegt, muss zum jetzigen Zeitpunkt zumindest bezweifelt werden. Obwohl auch die St. Galler FDP erstmals eine reine Frauenliste mit zwölf Kandidatinnen lanciert. Auf der Hauptliste finden sich vier Frauen und acht Männer. Bei der CVP sind die Frauen in der Minderheit: Sie tritt mit zwei Listen an, wobei sieben von 24 Listenplätzen von Frauen belegt werden. Zugpferde sind die drei bisherigen Nationalräte. Die SP will ihre Nationalratssitze mit den zwei bisherigen Nationalrätinnen halten, vier weitere Frauen stehen auf der Liste – die Geschlechterparität ist gegeben. Das ist auch auf der Hauptliste der Grünen so - sechs Frauen und sechs Männer. Die SVP, mit aktuell einer Nationalrätin und vier Nationalräten, nominiert Mitte April. (seb.)