Im Seebachtal gibt es einen elektrischen Lastesel - Vorerst für ein Jahr stationiert in Hüttwilen

Wer ein «Carvelo» nutzen will, reserviert dieses über die Website www.carvelo2go.ch oder über die gleichnamige App. Die Buchungsgebühr beträgt fünf Franken, danach zwei Franken pro Stunde. In der Nacht zwischen 22 bis 8 Uhr entfällt der Stundentarif. In Hüttwilen wird das neue Carvelo von der Landi, im Winkel 4, betreut. (red)