Im Schatten der Erde: Frauenfelder Sternwarte führt zur Mondfinsternis eine Himmelsschau durch

Der volle Mond im totalen Schatten

GOSSAU. Eine Mondfinsternis an sich ist nicht so etwas seltenes. Findet eine totale Mondfinsternis allerdings dann statt, wenn der Mond in seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten ist, und dadurch grösser erscheint, dann ist das ein spzielles Ereignis. Ewgeni Obreschkow von der Sternwarte Gossau sieht der nächsten Sonntagnacht mit Spannung entgegen.