Im Landeanflug: Der Dettighofer Richard Steger hat eine vier Millimeter dicke Helikopter-Landeplatte entwickelt Sie sollen dort eingesetzt werden, wo es kein durchkommen mehr gibt: Die Helikopter-Landeplatten von Richard Steger aus Dettighofen. «Keep it simple», sprich «Halte es einfach», ist sein Leitsatz. Den hat Steger in seiner Zeit als Entwicklungshelfer in Tansania verinnerlicht.

Richard Steger mit einem Prototyp seiner fluoreszierenden Helikopter-Landeplatte. (Bild: Reto Martin)

Ihre Struktur erinnert ein wenig an einen Eierkarton. Auf den Kunststoffplatten, die Richard Steger entwickelt hat, sollen dereinst aber Helikopter landen. Sie sind nur vier Millimeter dick und wiegen 7,5 Kilogramm pro Quadratmeter. Gleichzeitig liegt die Belastbarkeit auf weichem Untergrund bei 350 Tonne pro Quadratmeter. Zudem halten sie Temperaturen von minus 55 bis plus 80 Grad aus.

Angefangen hat alles vor rund 25 Jahren. «Wir erhielten eine Anfrage von der Direktion des Flughafens Zürich», sagt Richard Steger, Besitzer der Scobamat AG. Diese war auf der Suche nach Platten zur Bergung von Flugzeugen.

«Die Platten, die wir damals geliefert haben, sind heute noch im Einsatz.»

Den Prototyp liessen sie von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt Empa testen. Die Platten kamen anschliessend auf der ganzen Welt zum Einsatz. Darüber hinaus wurde sie in Zusammenarbeit mit der Empa stetig weiterentwickelt. Etwa was die Resistenz gegen Umwelteinflüsse oder Chemikalien betreffe.

Für Landemanöver im Schlamm oder Sand

Die Idee, die bestehenden Platten zu optimieren und sozusagen als mobile Helikopter-Landeplätze zu nutzen, entstand 2016. Diesmal kam die Anfrage von einem börsennotierten Unternehmen aus China. Das war im August. «Bis im Dezember 2016 hatten wir sämtliches Patente unter Dach und Fach», sagt Steger.

Die Helikopter-Landeplatten sollen dort eingesetzt werden, wo es kein Durchkommen mehr gibt. Im Schlamm, im Sand. Entsprechend war Steger von Anfang an klar, dass das System einfach sein muss. In den 1970er-Jahren hat Steger als Entwicklungshelfer fünf Jahre in Tansania verbracht. Dort habe er den Leitsatz «Keep it simple», sprich: «Halte es einfach», verinnerlicht.

«Im afrikanischen Busch musste man sich selber zu helfen wissen.»

Die nächste Werkstatt sei 100, das nächste Spital, 80 Kilometer entfernt gewesen.

Von den Helikopter-Landeplatten existieren aktuell erst Prototypen im Format 60 mal 60 Zentimeter. «Diese lassen wir von der Compotech AG in Weinfelden produzieren», sagt Steger. Die Platten sind – im Gegensatz zum Vorgänger – mit einem Loch versehen, wodurch sie mittels Verbindungsstück zusammengefügt werden können. Die Entwicklung des Verbindungsstücks sei eine Herausforderung gewesen.

«Wir mussten uns etwas Neues einfallen lassen.»

Als Endprodukt sollen die Platten über ein Format von einem auf zwei Meter verfügen. Die benötigte Presse zur Herstellung existiere bereits und befinde sich ebenfalls bei der Compotech AG. «Entsprechend werden wir die Platten im Thurgau produzieren», sagt Steger.

Die leuchtende Helikopter-Landeplatte

Gleichzeitig entwickelt Stegerseine Helikopter-Landeplatte stetig weiter. Am Schweizer Helitag, der dieses Jahr am 11. Februar erstmals stattgefunden hat, präsentierte Steger seine fluoreszierende Helikopter-Landeplatte. Dass sie tatsächlich leuchtet, beweist Steger, indem er in seinem Büro in Dettighofen das Licht löscht. Dank dieser Eigenschaft solle sie später aus der Luft besser sichtbar sein.

Steger lebt für sein Projekt und tüftelt weiter, obwohl er mit seinen 68 Jahren eigentlich schon pensioniert wäre. «Ich bin nicht der Typ dafür, einfach aufzuhören und nur noch spazieren zu gehen», sagt er und blickt aus dem Fenster. «Das ist schlicht nicht meine Art.»