Zweimal Gold für Thurgauer Leichtathleten An den Schweizer Meisterschaften in Basel gewinnt die Thurgauer Delegation einen kompletten Medaillensatz. Besonders stark präsentieren sie sich im Hürdenlauf. Werner Dietrich

Auf Goldmedaillenkurs: Yasmin Giger lief über 400 m Hürden ein einsames Rennen an der Spitze. (Bild: Ulf Schiller/Athletix.ch)

Mit starken Leistungen überzeugten die Thurgauer Leichtathleten an den nationalen Titelkämpfen im Stadion Schützenmatte in Basel. Auffallend war, wie stark die Thurgauer in den Hürdendisziplinen vertreten sind. Hingegen haben sie in den technischen Disziplinen und vor allem in den Läufen den Anschluss an die Schweizer Spitze etwas verloren.

Im Rennen über 400 m Hürden lief Yasmin Giger vom NET Sport Club Amriswil als jüngste Finalistin ein einsames Rennen an der Spitze und gewann in sehr guten 56,68 Sekunden überlegen ihren ersten Schweizer-Meister-Titel im Freien vor Oksana Aeschbacher (58,16) und Karin Disch (59,33). Leila Vogt aus Güttingen, für den Stadtzürcher TV Unterstrass startend, kam als Achte ins Ziel. Das Rennen der Männer gewann Kariem Hussein in 49,26 Sekunden, womit er sich einen Startplatz an der WM im September in Doha sicherte. Luca Marticke vom NET Sport Club Amriswil wurde mit neuer persönlicher Bestleistung in 52,38 Fünfter, sein Bruder Michele Marticke überraschte mit der Finalqualifikation und wurde schliesslich Achter. In 54,58 Sekunden verpasste der U20-Athlet Matthias Scheuch vom LC Frauenfeld den Final nur knapp.

Nick Rüegg verpasst das Podest nur ganz knapp

In den Kurzhürden über 110 m standen gleich drei Thurgauer im Final der besten Acht. Brahian Peña holte sich hinter dem überragenden Jason Joseph in 13,99 Sekunden Silber. Der junge Nick Rüegg aus Diessenhofen verpasste das Podest als Vierter knapp, verbessert jedoch seine Bestleistung auf 14,29. Mathieu Jaquet vom LC Frauenfeld wurde in 14,76 Sekunden Achter. Bei den Frauen verpasste Maartje van Beurden (NET Sport Club Amriswil) in sehr guten 14,17 den Final nur knapp. Dafür überraschte ihre Clubkollegin Lena Weiss mit einer massiven Steigerung ihrer Bestleistung auf 14,03 und klassierte sich im Final auf Rang sieben.

Vor vier Jahren gewannen Charlène Keller und Lena Weiss mit der 4x100-m-Staffel an der U23-EM Bronze. Darauf folgten für beide Athletinnen drei von Verletzungen geprägte Jahre abseits der Bahn. Ihre Geduld hat sich gelohnt: Keller (LC Frauenfeld) und Weiss kämpften sich am Wochenende in Basel wieder in die Top Ten der Schweizer Sprinterinnen. Über 100 m verpasste Weiss den Final mit etwas Windpech in 12,00 nur um 0,02 Sekunden. Keller scheiterte ebenfalls im Halbfinal in 12,06. Weiss schaffte dafür wie erwähnt den Final im Hürdensprint, Keller jenen über 200 m, in dem die Thurgauerin in 24,42 Rang sechs belegte.

Bronze für Andrina Hodel im Stabhochsprung

Gold für Angelica Moser, Silber für Nicole Büchler – das konnte im Stabhochsprung so erwartet werden. Dahinter gab es einen spannenden Dreikampf um den dritten Podestplatz. Und hier hatte die Jüngste im Feld, wie schon in der Halle, die besten Nerven. Andrina Hodel vom LC Frauenfeld zeigte, dass sie zu den besten U20-Athletinnen Europas gehört, übersprang im zweiten Versuch 4,25 Meter und liess damit die in ihrem Heimstadion favorisierten Baslerinnen Pascal Stöcklin (ebenfalls 4,25, aber mehr Fehlversuche) und Lea Bachmann hinter sich.

Im Speerwurf erreichte Claudio Künzli vom LC Frauenfeld als Siebter mit 64,48 Metern den Final ebenso wie bei den Frauen Tatjana Sauter von Amriswil-Athletics als Achte (39,80). Und auch die Frauenfelder Hammerwerferinnen Miriam Schaltegger (5./ 49,10) und Melissa Wohlwend (8./46,48) kamen in den Final der Schweizer Meisterschaft. Podestplätze blieben für sie aber unerreicht.