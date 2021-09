Im Alter «Dem Leben nicht mehr Tage geben, sondern dem Tag mehr Leben»: Alters- und Pflegezentrum Stammertal mit viel Bezug zum Thurgau feiert 50-Jahr-Jubiläum Am Samstag begeht das Alters- und Pflegezentrum (APZ) Stammertal in Oberstammheim seinen 50. Geburtstag. Rund ein Drittel der Bewohner stammt aus den Gemeinden Neunforn und Hüttwilen.

Das alte Gebäude des Alters- und Pflegezentrums (APZ) Stammertal in Oberstammheim aus dem Jahr 1977. Bild: PD

Prägend sind sicher die zwei grossen Umbauten Ende der 1970er-Jahre und von 2015 bis 2018. Als Höhepunkte will Urs Friedrich diese aber nicht bezeichnen, zumal er sich als Geschäftsführung des Alters- und Pflegezentrums (APZ) Stammertal in Oberstammheim immer wieder mit Bautätigkeiten konfrontiert sieht. «Das APZ ist eine ständige Baustelle», sagt Friedrich und lacht. Mit seinen rund 100 Mitarbeitenden stellt er den Menschen ins Zentrum, dass das Leben für die rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner – zwischen 30 und 45 Prozent stammen aus den Thurgauer Nachbargemeinden Neunforn und Hüttwilen – gute Gefühle haben, zufrieden sind und mit sicherem Empfinden den Übergang vom Dies- ins Jenseits antreten können. «Wir wollen nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern am Tag mehr Leben», sagt Friedrich, der sich aufs bevorstehende 50-jährige Bestehen vom kommenden Samstag freut.

Seinen 50. Geburtstag begeht das APZ Stammertal zwischen 10 und 17 Uhr im Schwertsaal mit mehreren Gastrednern, unter anderem mit der Stammheimer Zweckverbands- und Gemeindepräsidentin Beatrice Ammann oder Markus Leser vom Branchenverband Curaviva. Auf 30 Stellwänden erzählt das APZ zudem mit Texten und historischen Bildern die 50-jährige Geschichte.

Mitarbeiter und Bewohner sind infektionserprobt

Wer ins APZ mit seinen 49 Zimmern eintreten will, muss trotz Covid-19-Zertifikat Maske tragen und sich Fiebermessen lassen. Klar sei die jetzige Pandemie mit ihrem nie da gewesenen Ausmass eine besondere Herausforderung sowohl für Mitarbeitende als auch für Bewohner und Angehörige. «Aber wir sind auch infektionserprobt, es ist alles da, wir waren von Anfang an bereit», sagt Friedrich, dem einige Bewohner gesagt hätten, dass die Asiengrippe in den 50ern ebenfalls zu vielen Todesfällen geführt habe.

Urs Friedrich, Geschäftsleiter des Alters- und Pflegezentrum (APZ) Stammertal. Bild: Samuel Koch

Bei den Anfängen des APZ im Jahr 1971 war Friedrich nicht dabei, als die vier Zürcher Trägergemeinden, die mittlerweile mit Neunforn und Hüttwilen einen Versorgungsvertrag haben, den Zweckverband gründeten. In den 70ern betreuten drei Personen rund 30 Bewohner. Dann folgten in den 80ern finanzielle Schwierigkeiten, die in mehreren Wechseln bei der Heimleitung gipfelten. Friedrich fasst es so zusammen:

«Das waren gute Zeiten, schlechte Zeiten.»

Seit seinem Stellenantritt Anfang der 90er-Jahre hat sich viel verändert, meint Friedrich. Nebst der Professionalisierung und der zunehmenden Digitalisierung habe sich der Heimalltag mit einem grossen Spannungsfeld seither vor allem beschleunigt. Während einige vom Spital wenige Tage bis Wochen vor dem Ableben überwiesen werden, lebten andere Bewohner noch zehn Jahre im APZ. Letztere nennt Friedrich liebevoll Exoten und spricht von Tutti-Frutti. Das Durchschnittsalter der Bewohner liege bei rund 90 Jahren. Dennoch wohnen zwei Generationen im APZ. Friedrich sagt:

«Wir haben Frank Sinatras und Elvis Presleys. Und jetzt machen wir uns parat für die Woodstockers.»

Heime seien notwendig, wenn sie Not wenden, glaubt der Geschäftsführer, der den Wandel von Alters- und Pflegeheimen zu Pflegezentren mitgemacht hat. Spannend an seinem Beruf findet er vor allem die grosse Aufgabenvielfalt, die soziokulturellen Zusammenhänge und das Zwischenmenschliche, auch wenn der Kostendruck stetiger Begleiter sei.

Neun von zehn Mitarbeitenden sind Frauen, ebenso ausgeprägt ist die Geschlechterverteilung bei den Bewohnern, wofür es mehrere Gründe gibt. «Frauen für Frauen», sagt Friedrich. Schliesslich stünde aber immer der Mensch im Zentrum, auch wenn der Tod zum Alltag gehört und sich jährlich in 20 Fällen Angehörige von ihren liebsten Mitmenschen verabschieden müssten. Friedrich sagt: «Es sind die Beziehungen, die es ausmachen.»