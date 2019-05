Bezirksgericht Münchwilen verhandelte mutmassliche Vergewaltigung Ab wann wird aus einvernehmlichem Sex eine Vergewaltigung? Mit dieser Frage musste sich das Bezirksgericht Münchwilen beschäftigen. Olaf Kühne

Das Bezirksgericht in Münchwilen. (Bild: Roman Scherrer)

Es sollte ein ungezwungenes Sexdate werden. Daraus wurden zweieinhalb Jahre in den Mühlen der Justiz.

Im Herbst 2016 verabredeten sich ein heute 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Weinfelden und eine heute 38-jährige Hinterthurgauerin über eine einschlägige Internetplattform. Bis hin zu sexuellen Details wurde das spätere Treffen via Chat besprochen – wie sie es bereits zwei Jahre zuvor wiederholt gemacht hatten.

Spätabends dann traf der Mann bei der Frau ein. Sie bat ihn herein und trug dabei eine leichte Hose und ein T-Shirt, keine Unterwäsche. Sie ging voraus in ihr Schlafzimmer, er folgte ihr und zog erst sich aus, dann sie.

Drei Jahre Gefängnis gefordert

Dass sie danach rund eine halbe Stunde lang Sex hatten, der abrupt endete, darin stimmten die Aussagen der beiden diese Woche am Bezirksgericht Münchwilen noch überein. Bis zu welchem Zeitpunkt der Sex indes einvernehmlich war, darüber herrschte die grosse Uneinigkeit. Der Mann war wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt. Die Staatsanwältin forderte drei Jahre Gefängnis, wovon ein halbes Jahr unbedingt. Das mutmassliche Opfer trat als Privatklägerin auf.

Während der Befragung der Frau mussten die Pressevertreter den Gerichtssaal verlassen, zu intim waren die besprochenen Details. Indes war bereits die Anklageschrift sehr explizit. Laut ihr wollte die Frau von Anfang an keinen Sex. Sie habe sich lediglich ins Bett gelegt, weil sie kalt hatte. Er habe sich dann auf sie gelegt und sie gegen ihren Willen bedrängt. Dabei habe er Gewalt angewendet und mit seiner körperlichen Überlegenheit diverse Sexualpraktiken erzwungen. Schliesslich sei es ihr gelungen, vom Bett aufzustehen und ihm zum Verlassen ihrer Wohnung aufzufordern, was er auch befolgte. In diesem letzten Punkt stimmten die Aussagen der beiden wieder überein.

«Hau ab, verpiss Dich!»

Seine Version lautete allerdings: Der Sex sei zwar hart gewesen, aber einvernehmlich. Bis sie sich nach einer halben Stunde abrupt von ihm wegdrehte, sich verkrampfte. Als er ihr ihre Haare aus dem Gesicht strich, habe er bemerkt, dass sie weinte, und sie gefragt, was los sei. «Hau ab, verpiss Dich!», habe sie nur geschrien. Dann sei er eben gegangen. Vier Tage später stand die Polizei vor seiner Tür.

Da die ärztliche Untersuchung der Frau keinerlei Verletzungen oder auch nur Druckstellen an ihrem Körper festgestellt hatte, ging es vor Gericht letztlich darum, wer glaubwürdiger war.

Der Verteidiger des Beschuldigten betonte wiederholt, dass die Aussagen der Frau erst bei der Polizei, Monate später bei der Staatsanwaltschaft und schliesslich vor Gericht widersprüchlich waren. Einmal habe sie ausgesagt, der Mann habe sie geschlagen, dann wieder, er habe sie nicht geschlagen. Laut einem früheren Vernehmungsprotokoll habe sie gesagt, sie sei mit dem Ausziehen ihrer Kleider einverstanden gewesen, nun stehe in der Anklageschrift etwas ganz anderes. Vor allem aber habe die Frau zu keinem Zeitpunkt sagen können, ob überhaupt und mit welchen Worten sie dem Mann gesagt habe, dass sie den Sex nicht wollte.

Die Staatsanwältin wertete diese Widersprüche anders. «Dass Aussagen differieren, beweist, dass sie nicht einstudiert sind», sagte sie.

Anklageschrift und Akten stimmten nicht überein

Der Angeklagte beharrte darauf, dass er nach den ersten Signalen ihrerseits sofort aufgehört habe. Und sein Verteidiger ergänzte: «Die Frau sagt ja selber, sie habe erst am nächsten Tag realisiert, vergewaltigt worden zu sein. Wie hätte es denn mein Mandant schon in der fraglichen Nacht erkennen können?»

«Für das Gericht ist nicht erkennbar, dass die Frau Signale aussandte, welche der Beschuldigte missachtet hatte.»

Nach einer halbstündigen Beratung folgte das Gericht schliesslich der Argumentation der Verteidigung und sprach den Angeklagten in allen Punkten frei. Der Sachverhalt in der Anklageschrift stimme nicht mit allen Akten überein, sagte der Gerichtsvorsitzende – und: «Für das Gericht ist nicht erkennbar, dass die Frau Signale aussandte, welche der Beschuldigte missachtet hatte.»