Vereinsgründung Gegen «unverhältnismässige bauliche Eingriffe»: IG Unteres Thurtal will das kantonale Revitalisierungsprojekt «Thur+» kritisch begleiten Um gegenüber offizieller Ansprechpartner zu sein und mehr Gewicht zu haben: Deshalb haben sich Thurlandeigentümer und -pächter aus Frauenfeld am Donnerstagabend zu einer IG zusammengeschlossen. Ihre grosse Angst: Verlust von Kulturland und Auenwald durch die geplante Thurrenaturierung.

IG-Mitglied Hansruedi Hänni mit den Vorstandsmitglieder Michael Büchi und Ernst Lieber sowie IG-Präsident Alexander Gubler. Bild: Mathias Frei

28 Grundeigentümer, Pächter und Anlagenbetreiber aus dem Gebiet Thurauen/Wuhr haben am Donnerstagabend die IG Unteres Thurtal gegründet. Das Motto der Gründungsversammlung in Erzenholz lautete «Gemeinsam statt einsam». Die IG ist eine Nachfolgeorganisation der Privatwaldvereinigung Erzenholz-Horgenbach-Osterhald-Uesslingen und will dank der Vereinsstruktur ein Ansprechpartner für den Kanton sein, der das Thurrevitalisierungsprojekt «Thur+» ins Auge fasst. So habe man auch mehr Gewicht, sagte Gründungspräsident Alexander Gubler.

IG-Präsident Alexander Gubler. Bild: Mathias Frei

Er wird im Vorstand unterstützt von Ernst Lieber, René Gubler und Michael Büchi. Die IG vertritt die Interessen ihrer Mitglieder bei raumplanerischen Massnahmen. Konkret sollen «unverhältnismässige bauliche Eingriffe» im Kulturland und Auenwald verhindert werden. So soll der Auenwald als bestehendes Naherholungsgebiet erhalten bleiben. Zudem geht es der IG um die Wahrung der Besitzverhältnisse.