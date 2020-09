«Ich wollte ausprobieren, wie Sex so ist»: Junger Mann mit Störung vergewaltigt in einem Thurgauer Heim Mitbewohnerin

Das Bezirksgericht Frauenfeld schickt einen 25-jährigen, vorbestraften Sexualstraftäter in eine stationäre Therapie. Er hat sich mehrmals an einer Mitbewohnerin in einem Heim vergriffen und sie dafür psychisch unter Druck gesetzt.