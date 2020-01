Grüne Thurgauer Regierungsratskandidatin Karin Bétrisey im Interview: «Ich will Pfeffer in den Wahlkampf bringen»

Seit mehr als zehn Jahren im Thurgau wohnhaft

Karin Bétrisey wohnt in Kesswil am Bodensee. Sie ist verheiratet und Mutter einer 15-jährigen Tochter. Bétrisey studierte Kulturingenieurin ETH. Sie ist Teilhaberin der Strittmatter Partner AG in St. Gallen und bearbeitet die Themen Raumplanung und Verkehr. Die 48-Jährige ist seit 2018 Mitglied des Grossen Rat des Kantons Thurgau, sie ist Beobachterin in der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission. Aufgewachsen ist Bétrisey im Aargau, im Thurgau lebt sie seit mehr als zehn Jahren. (seb.)