«Ich habe eine Eremitenseele»: Yvonne Roth stellt ihre Bilder zwischen Himmel und Wasser in der Baliere in Frauenfeld aus Die Stadtgalerie Baliere richtet der Frauenfelder Künstlerin Yvonne Roth eine Einzelausstellung aus. Vernissage von «Resonanzen» ist am Freitag.

«Ich stehe nicht gern im Rampenlicht», sagt Yvonne Roth in der Baliere. Bild: Andrea Stalder

Sie hat schon immer gemalt, die 1959 geborene Frauenfelderin Yvonne Roth, für sich; die Kunst ist ihr Rückzugsort. «War ein Bild fertig, verschwand es gleich in einer Schublade, oft habe ich es niemandem gezeigt.» Jetzt öffnet sie ihren Schrank (es müssen längst mehrere sein) und zeigt dessen Schätze in der Baliere. Malend die Welt zu bannen ist Roth ein tiefes Bedürfnis.

Schon als Kind mochte sie Zeichnen und Werken, lernte Kindergärtnerin, arbeitete als Erzieherin und Therapeutin, daneben malte sie stets. Dann, mit 50, hörte sie auf, ihre Bilder sogleich zu versorgen, hängte sie während eines Jahres im Haus auf, und an ihrem nächsten Geburtstag gab es im kleinen Kreis eine Vernissage. Ähnlich war es an ihrem 60. Geburtstag. «Ich stehe nicht gern im Rampenlicht», sagt die Künstlerin.

Rückzugsort im Badehäuschen in Kesswil

Baliere-Kuratorin Carole Isler hat ihr nun eine Einzelausstellung ausgerichtet. 89 Werke zwischen Himmel und Wasser sind es, zwischen der Toskana, dem Engadin und dem Bodensee. «Ich male gern allein und bin auch gern allein», sagt die Künstlerin. «Ich habe eine Eremitenseele.» Ihr Rückzugsort ist dein Badehäuschen bei Kesswil. Hier weilt sie sommers oft, malt, liest, kocht. Ihre Augen finden die Motive: das Farbenspiel, die Weite des Sees, an dem sie aufgewachsen ist – ganz anders als daheim in der Stadt. Eine andere Weite findet sie oben in den Bergen, deren wilde Kargheit sie mag, oder in der Wüste.

«Ich fühle mich nicht verloren, ich finde eine innere Ruhe und Stärke, aus ihr heraus male ich.»

Yvonne Roth in der Ausstellung «Resonanzen» in der Stadtgalerie Baliere. Bild: Andrea Stalder

Manche von Yvonne Roths Bildern durchzieht ein Horizont, einen ganz tiefen oder einen ganz hohen. Die Landschaft ist abstrahiert, lässt sich nicht zuordnen; sie wird zugleich zur Seelenlandschaft, widerspiegelt die Berührtheit und Gerührtheit der Künstlerin. Sie malt aus einer inneren Ruhe und Stärke heraus, was aus ihr kommt, sie lässt Gefühle sich manifestieren. Carole Isler sagt, sie erkenne Anhaltspunkte in den Bildern, die sich oft nicht zuordnen liessen, die vieles offen liessen – dem Betrachter biete sich ein Spektrum von Interpretationsmöglichkeiten an. Ist da das Wasser zu sehen oder Himmel? Sie fragt die Künstlerin, ob sie denn interpretiert werden wolle. Sie wisse es manchmal selber nicht, sagt Roth.

«Ein Bild muss berühren, auch mich. Es gefällt mir oder auch nicht.»

Yvonne Roth hat die Räume der Baliere gezielt thematisch gehängt. Das Erdgeschoss bestimmen Gold, Blau, Orange, oft mehrschichtig aufgetragen; weiter hinten dominiert ein warmes Gelb, das für Wärme stehe. Als die erste Corona-Welle heranrollte, zog sie sich ins Engadin zurück und malte unter anderem eine Art Weltuntergangsstimmung aus Gelb mit darüber hängendem Grau. Ein schwefliges Gelb erinnert an den Ätna; im Treppenhaus ragen Baumskelette in den stumpfen Himmel.

Verletzlichkeit, Tod, Jenseits

Die drei Nischen im ersten Stock sind geschickt mit zahlreichen Kleinstformaten aus ihrem Bildertagebuch bestückt, für das sie Aquarellfarbstifte verwendet. Unten im Keller dominiert das Wasser – der wilde Bodensee oder das Meer vor Sansibar –, aber da sind auch luftig pastellige Sommerbilder und zuhinterst Tropfen oder Blasen aus einem stumpfen Grün. Ein traumähnliches Bild zeigt eine Wolfsmilch, Roths Lieblingspflanze: mehrfach übermalt, bis die Pflanze nur noch erahnbar ist. Spürbar dahinter: Verletzlichkeit, Tod, Jenseits. Nicht umsonst heisst die Ausstellungen «Resonanzen».