«Ich habe die Kraft nicht mehr»: Der Eschenzer Gemeindepräsident Claus Ullmann zieht aus gesundheitlichen Gründen die Notbremse und legt sein Amt nieder

Am 7. März 2010 wurden Claus Ullmann und Heidi Springmann in den Eschenzer Gemeinderat gewählt. Ihr Amt traten sie am 1. April an. Damals hatte Thomas Kraft das Amt des Gemeindepräsidenten inne. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Kraft reichte bereits Ende April 2010, nachdem er krankgeschrieben war, seinen Rücktritt ein. Zur selben Zeit legte auch Gemeinderat und Vizepräsident Werner Stauffer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Daraufhin wurde Claus Ullmann, Jahrgang 1957, zum neuen Vizepräsident gewählt und übernahm in Eschenz das Steuer. In einer Mitteilung hiess es damals, dass er langjährige Behördenerfahrung habe und sich am ehesten für die umfangreichen Aufgaben freimachen könne. Am 29. August desselben Jahres wurde Ullmann schliesslich zum Gemeindepräsidenten gewählt.