«Sie hat alles gewollt»: 87-jähriger Thurgauer streitet mehrfache Vergewaltigung seiner Tochter vor Gericht ab Vor Gericht beteuert der 87-jährige Angeklagte, seine Tochter immer noch zu lieben.

Er soll die damals höchstens 13-Jährige mehrfach vergewaltigt haben. Christof Lampart

Ein minderjähriges Mädchen soll von ihrem Vater mehrmals vergewaltigt worden sein. (Bild: Keystone)

Zum Verhandlungsbeginn am Donnerstagnachmittag im Bezirksgericht Münchwilen wird der Richter lauter – und der Angeklagte kommt nach vorne. Beides geschieht allerdings nicht aus Unmut, sondern weil der Angeklagte schlecht hört.

Immer wieder antwortet der Angeklagte, etwas nur teilweise verstanden zu haben. So zum Beispiel auch, dass zwei der Anklagepunkte – Inzest und ein Faustschlag gegen den Sohn – mittlerweile verjährt seien. Sein Verteidiger erklärt es ihm. Hinfällig wirkt der Mann jedoch nicht. Als ihn der Richter fragt, was für ein Mensch er sei, antwortet er: «Ich bin grössenwahnsinnig» – und schweift in eine Episode aus seiner Kindheit ab.

Der Angeklagte blockt die Fragen ab

Einsilbig fallen hingegen seine Antworten aus, als der Richter ihn fragt, ob es mit der eigenen Tochter, welche bis vor kurzem in stationärer Therapie war, nach wie vor psychisch stark belastet ist und deshalb auch vom Prozess dispensiert war, im Alter von 12 oder 13 Jahren in ihrem Heim in Münchwilen zum Geschlechtsverkehr kam. Er blockt die Fragen ab – und begründet dies damit, dass alles, was er jetzt sage, nicht gut für die Tochter sei. «Ich habe das Gefühl, dass da ein Unglück über uns hereingebrochen ist.»

Für den Beobachter entsteht der Eindruck, dass der Mann wusste, dass das, was er tat, schlimm war. Doch sucht er die Schuld nicht bei sich. Er habe seinen Kindern nach dem Tod seiner viel jüngeren Gattin immer ein guter Vater sein wollen, beteuert er. Dass diese Art von Zuneigung komplett falsch gewesen sei und er seine Machtposition als einzige Bezugsperson ausgenutzt habe – darüber lässt der Angeklagte kein Wort des Bedauerns fallen.

Doch er verdeutlicht, wo er im Drama die wahren Schuldigen sitzen sieht:

«Ich habe das Gefühl, sie wird in dem Gefühl, vergewaltigt worden zu sein, therapiert. Ihr Leben ist kaputt. Meines spielt keine Rolle; ich bin schon ein alter Mann.»

Der Staatsanwalt findet klare Worte: Das «ständige Geleier» des Mannes, dass nicht er, sondern die Tochter alles gewollt habe, zeuge davon, dass er sich nicht dazu überwinden könne, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Stattdessen versuche er nach wie vor die Schuld bei der Tochter abzuladen, der er jahrelang eingeredet habe, dass das, was sie täten, «normal» sei. Dass ein zwölfjähriges Mädchen daran interessiert gewesen sei, einen 76-jährigen Mann, und dazu noch den eigenen Vater, zu verführen, sei an den Haaren herbeigezogen. «Die Missbräuche gingen von ihm aus», sagt der anklagende Staatsanwalt. Der Ankläger illustriert das Gesagte mit einem Beispiel:

«Selbst, wenn ein Vater seiner Tochter den Rücken wäscht, kommt sie nicht einfach mit dem Mund an sein Glied, wenn er es nicht will.»

Und auch, dass es «nur spielen» sein soll, wenn eine minderjährige Tochter auf dem nackten Körpers des Papas herumrutsche sei eine völlig surreale Schutzbehauptung.

Die Zwölfjährige hätte sich wehren müssen

Der Verteidiger monierte, dass zum einen viele während den Vernehmungen gemachte Aussagen nicht verwertbar seien und bemängelte ungenaue Angaben. So habe sich die Tochter – die zur Last gelegten, strafbaren Handlungen fanden zwischen 2006 und 2010 statt – nicht mehr gross an Einzelheiten erinnern können. Auch dass sie sich nicht gewehrt und Hilfe gesucht habe, sei unglaubwürdig, denn als zwölfjährige Oberstufenschülerin könne man zumindest protestieren. Dies habe sie jedoch nicht getan.

Für den Staatsanwalt war indessen auch klar, warum der Protest ausblieb:

«Die Pubertät ist kein Alter, in dem man sich einfach so von der einzigen Bezugsperson abwendet. Sie war abhängig von ihm – nicht nur finanziell, sondern auch psychisch.»



Der Täter soll sechs Monate in Haft

Die Anklage fordert vor Gericht eine Verurteilung des Mannes wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind, der Vergewaltigung, der mehrfachen sexuellen Nötigung, der Nötigung und der einfachen Körperverletzung.

Dafür sei er zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, davon sechs Monate unbedingt, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie zur Übernahme der Verfahrenskosten zu verurteilen. Eigentlich, so der Staatsanwalt, sehe das Gesetz eine Haftstrafe von fünf Jahren vor, doch sei das Alter des Mannes – er ist 87-jährig – strafmindernd.

Die Verteidigung des Angeklagten fordert einen totalen Freispruch. Das Urteil steht noch aus und wird zeitnah schriftlich eröffnet.