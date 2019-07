Hüttwiler Lehrer-Urgestein Heinz Stuber sagt nach 38 Jahren all seinen Schülern Adieu Kurz vor Ende seines 38. und letzten Schuljahres als Seklehrer hat Heinz Stuber alle Klassen eingeladen, die er seit 1981 unterrichtet hat. Über 230 Ehemalige sind gekommen, einige von sehr weit her. Christof Lampart

Nach knapp vier Jahrzehnten ist Schluss: Seklehrer Heinz Stuber umringt von ehemaligen Schülern. (Bild: Christof Lampart)

In seinem Schulzimmer hatte er sie alle stets vor Augen, wenn er in die Klasse hinausschaute, denn von jedem Jahrgang hing ein grosses Foto – zwölf insgesamt – an der Wand. «Auf den Bildern erkenne ich sie alle, aber ob ich das heute wohl schaffen werde?», fragt sich Heinz Stuber rund eine halbe Stunde vor dem grossen Ansturm seiner Ehemaligen. Er hat sie zu einem grossen Abschiedsfest eingeladen. Nach 38 Jahren als Seklehrer wird Heinz Stuber nun pensioniert.

Er sei sich nicht ganz sicher, ob er alle Namen «auf die Reihe bringen» werde, sagt Stuber. Am schwierigsten dürfte es wohl bei den Ältesten werden, schliesslich zählen diese auch schon 50 Lenze und mehr. Und wer als Teenager lange Haare trug, kann heute schon eine Glatze haben. «Fünf meiner ehemaligen Schüler sind leider schon von uns gegangen», sagt Stuber, welcher den ganzen Vormittag mit seiner Familie die Mehrzweckhalle Geeren hergerichtet hat.

Exklusive Abschlussreisen dank des «Grümpis»

Heinz Stuber, Sekundarlehrer Hüttwilen. (Bild: Christof Lampart)

Doch vor dem Vergnügen kommt bekanntlich immer die Arbeit. Und «de Heinz» war immer einer, der gerne gab – wenn zuvor auch etwas geleistet worden war. So beispielsweise bei den 36 Dorfgrümpeli-Turnieren, welche er einst ins Leben rief und zu einer Institution machte.

Man konnte sich als Hüttwiler vielem verweigern, kaum jedoch dem «Grümpi». Es bedeutete nicht nur sozialen Zusammenhalt, sondern bescherte den Schülerinnen und Schülern manch unvergessliches Erlebnis in Form von damals noch exklusiven Reisen – teilweise gar mit dem Flugzeug. Stuber sagt:

«Die Kasse war immer gut gefüllt, da die Schülerinnen und Schüler vollen Einsatz leisteten – und dementsprechend fiel auch die Abschlussreise am Ende der Schulzeit aus.»

Trotz der grossen Hitze und dem für ihn real bevorstehenden Schulende wirkt er keineswegs schulmüde: «Ich habe mich immer gerne für die Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Das hat mir vom ersten Tag an bis und mit heute grossen Spass bereitet.» Langweilig wird es Heinz Stuber auch in der neuen Lebensphase nicht werden. «Ich leiste mir für das erste Jahr nach meiner Pensionierung ein Generalabonnement für die 1. Klasse und fahre dann alle Strecken ab, die ich in der Schweiz noch nicht kenne», sagt er.

Am frühen Abend ist der Platz vor der Sekundarschule voll mit Leuten. Über 230 Ehemalige sind gekommen. In dem Moment, in dem sie sich wiedererkennen, strahlen sie sich wie Maikäfer an. Menschen, die sich seit Jahren nicht mehr gesehen haben, liegen sich in den Armen.

«Er hat gar keine Freude, wenn man unpünktlich ist»

Matias Frei, extra angereist aus Florida, USA. (Bild: Christof Lampart)

Einige von ihnen wohnen nicht gerade um die Ecke. So wie Matias Frei, der eigens für diesen Abend einen früheren Flug aus Tampa/Florida in den USA buchte, wo er seit einigen Jahren lebt.

«Für mich ist dieser Abend eine tolle Gelegenheit, um alle wieder einmal zu sehen.»

Um 16 Uhr in Zürich gelandet, machte er sich direkt auf den Weg nach Hüttwilen, denn «der Herr Stuber hat es gar nicht gerne, wenn man unpünktlich ist», feixt Frei.

Vor dem Apéro, den Rückblicken und dem Abendessen hat Stuber die Führungen übers Schulareal angesetzt. Er selbst übernimmt die beiden ältesten Klassen; den Rest überlässt er den Kollegen. «Die waren ja schon lange nicht mehr hier und vieles, was ich denen erzählen werde, dürfte komplett neu für sie sein.» Stuber ist ganz in seinem Element. In Momenten wie diesem beschleicht einen das Gefühl, dass es wohl am besten wäre, wenn «de Heinz» ewig weitermachen würde.