Hüttwiler Doppelturnhalle bekommt bald ihr Dach Die Sekundarschulgemeinde Hüttwilen hat am Montagabend in Uesslingen über den Stand des Turnhallenneubaus Burgweg informiert. Er soll bis an Weihnachten gedeckt sein. Und auch die Finanzen sind im Lot. Manuela Olgiati

Noch thront der Kran über der Baustelle Burgweg. (Bilder: Andrea Stalder)

Am eidgenössischen Abstimmungswochenende vom 25. November stimmen die Schulbürgerinnen und -bürger an der Urne über das Budget 2019 der Sekundarschulgemeinde (SSG) Hüttwilen ab. Am Montagabend haben sich rund 50 Besucher in der Turnhalle Uesslingen erste Informationen über die geplanten Auslagen abgeholt.

Bei einem Gesamtaufwand von rund 5,35 Millionen Franken rechnet die Schulbehörde mit einem marginalen Defizit (siehe Infokasten unten). Fragen aus dem Plenum gab es keine. Dafür stimmten die Schülerinnen der dritten Klassen mit schönen Liedern auf einen mit Zahlen bereicherten Abend ein. Schulleiter Marcello Indino berichtete aus dem Schulalltag.

Der provisorische Veloständer.

Einsprache löste Frust aus

Fredi Himmelberger, Präsident der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen. (Bild: Manuela Olgiati)

Eigentlich war der Start für den Bau der neuen Doppel-Turnhalle Burgweg vor einem Jahr vorgesehen. «Eine Einsprache gegen die Ausschreibung und Vergabe der Baumeisterarbeiten zögerten die Arbeiten hinaus», sagte Martin Hübscher, Präsident der Baukommission. Er sprach vom Frust bei allen Beteiligten. Nachdem das kantonale Verwaltungsgericht schliesslich die Beschwerde abgewiesen hatte, konnte der Rückbau der Turnhalle jedoch erst mit sechsmonatiger Verzögerung in Angriff genommen werden.

Heute sind die Fortschritte sichtbar. Hübscher zeigte Impressionen. Im Sommer wurden Erdbohrungen für die Beheizung der Anlage vorbereitet. Die Baumeisterarbeiten sind bald abgeschlossen. Noch im November beginnen die Holzbauarbeiten. Bis an Weihnachten soll der Sieben-Millionen-Neubau gedeckt sein. Die Fertigstellung der Sporthalle ist auf Frühling 2019 geplant.

Die Tartanbahn bleibt wegen der Baustelle weiterhin unbenutzbar.

Unterstützung aller vonnöten

In den zehn Minuten des Schulpräsidenten sprach Fredi Himmelberger vom Stellenwert einer modernen Schule und Infrastruktur. Die Liegenschaften seien mit dem Neubau der Sporthalle auf dem neuesten Stand. Unterstützung brauche es von allen, appellierte Himmelberger an die Stimmberechtigten, denn im Zentrum stünden die Schülerinnen und Schüler der SSG.

In der Behörde gibt es mit dem Rücktritt von Kurt Sprenger, Ressort Schulentwicklung, per Ende Dezember eine Vakanz. Wahlvorschläge können bis zum 17. Dezember eingereicht werden.