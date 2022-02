Hüttwilen Zwei Apfelsorten machen Hoffnung: Zürcher Süssmoster treffen sich zur Hauptversammlung in Hüttwilen Die Vereinigung Zürcher Süssmoster ist für ihre Hauptversammlung nach Hüttwilen gereist. Sorgen machen die geringe Menge an Mostobst sowie Pilzkrankheiten. Die Mitglieder haben anschliessend eine Führung durch die Mosterei Bussinger bekommen.

Die Vereinigung Zürcher Süssmoster hat sich auf dem Mostereibetrieb von Cornelia und Tanja Bussinger getroffen. Bild: PD

Für ihre Hauptversammlung sind die Zürcher Süssmoster nach Hüttwilen gereist. Die Vereinigung hat sich in der Mosterei Bussinger getroffen. Michael Lienhard aus Embrach ist Präsident der Sektion Süssmoster im Zürcher Obstverband. Er blickt zurück auf ein sehr schwieriges Jahr mit viel Regen, heftigem Hagel und Pilzkrankheiten, die den Kulturen und Früchten arg zusetzten.

Michael Lienhard

Präsident Vereinigung Zürcher Süssmoster. Bild: PD

«Wir mussten während der Blüte bis zu zehn Frostnächte verzeichnen.»

Der Zürcher Obstverband hat mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Eine Reorganisation des Verbandes betrachten die Mitglieder verständnisvoll und sehen darin auch Chancen. Präsident Lienhard hält fest, dass als Konsequenz das Jahresprogramm künftig ohne Generalversammlung durchgeführt wird und erklärt:

«Der Vorstand begrüsst diese Reorganisation mit den neuen Strukturen.»

Hoffnung auf Schneiderapfel und Hagapfel

Sorgen macht auch die geringe Menge an Mostobst und -birnen, wie David Szalatnay von der Fachstelle der Zürcher Süssmoster sagt. Kopfzerbrechen bereitet ihm in diesem Zusammenhang die zunehmend auftretende Pilzkrankheit Marssonina,welche die Erne in Verbindung mit mangelnder Pflege der Hochstammobstbäume massiv reduziert. Aus diesem Grund sind die Zürcher Süssmoster auf der Suche nach robusten Mostobstsorten, die keinen Pflanzenschutz benötigen. Ein entsprechendes Projekt laufe, wie Szalatnay erklärt:

«In diesem Jahr sieht der Schneiderapfel bezüglich Resistenzen am besten aus. Ebenfalls vielversprechend zeigt sich die robuste und sehr alte Sorte Wehntaler Hagapfel.»

Roter Saft für Apple-Dream-Sekt

Bruno Bussinger führt die Zürcher Süssmoster durch die Hüttwiler Mosterei, welche er 1955 als Hobby aufgebaut hat. 2005 wurde ein Neubau realisiert und 2017 kamen Mostlager, Eventraum und Hofladen dazu. Das Unternehmen hat im vergangenen Herbst mehrere hunderttausend Kilogramm Mostobst verarbeitet und wird von Bussingers Töchtern, Tanja und Cornelia, geführt.

Die zwei langjährigen Mitglieder der Vereinigung Zürcher Süssmoster, Christian Bachofen und Felix Leutert, wurden geehrt. Bild: PD

Die Mosterei trägt den Namen Mosteria und ist bekannt für Produkte aus dem Redlove-Apfel. Aus dessen roten Fruchtfleisch entstehen rote Säfte, beispielsweise der Apple-Dream-Sekt, der in verschiedenen Hofläden und Geschäften angeboten wird.

Neben Süssmost gab es an der Hauptversammlung auch Zahlen. Die Rechnung der Sektion Zürcher Süssmoster schloss bei einem Aufwand von rund 3000 Franken mit einem Ertragsüberschuss von etwas mehr als 600 Franken ab. Christian Bachofen aus Maur wurde für sein 20-jähriges Engagement im Vorstand geehrt. Zehn Jahre davon war er Präsident der Vereinigung. Mit 16 Jahren fast genauso lang im Vorstand wirkte auch Felix Leutert aus Maschwanden.