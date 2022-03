Hüttwilen Ein Jahr unverpackte Produkte verkauft: LäbesMittelPunkt feiert Geburtstag Seit einem Jahr können im LäbesMittelPunkt in Hüttwilen unverpackte Produkte gekauft werden. Zum Geburtstag möchte sich das Team hinter dem Laden bei der Kundschaft bedanken und verraten, wie viel Verpackungsmaterial bereits hat eingespart werden können.

Einblick in den Unverpacktladen LäbesMittelPunkt in Hüttwilen. Bild: PD

Der Unverpacktladen LäbesMittelPunkt mit Minimal Waste-Café in Hüttwilen feiert am Mittwoch, 2. März, sein einjähriges Bestehen. Mit einer kulinarischen Überraschung will sich das Team um Yvonne Beerli und Corina Pleisch bei der Kundschaft für die Treue während des bewegten ersten Jahres bedanken. Zudem erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie viel Verpackungsabfall seit der Eröffnung hat eingespart werden können.

Eigene Verpackung selbst füllen

Im Unverpacktladen werden sämtliche Produkte offen angeboten. Die Kundinnen und Kunden bringen zum Einkaufen ihre leeren Gefässe wie Gläser, Dosen oder Stoffsäckli mit. Diese werden im Laden befüllt. Das verhindert Foodwaste, spart Ressourcen und schont die Umwelt. Im LäbesMittelPunkt werden rund 650 Artikel angeboten. Diese stammen aus umwelt- und sozialverträglicher Produktion und kommen, wenn möglich, direkt vom Produzenten. Das handverlesene, biologische Sortiment umfasst alle Bereiche des täglichen Bedarfs: Lebensmittel, Haushalts-, Reinigungs-, Körperpflege- und Geschenkartikel. Ein Mitglieder-System ermöglicht den Bezug zum Vorzugspreis. Das Herz des Projekts bildet das Minimal Waste-Café, wo Nachhaltigkeit «bis ins Detail» erlebbar wird.

LäbesMittelPunkt wird als GmbH geführt. Die Gesellschaft bezweckt die Schaffung eines regionalen Zentrums für Nachhaltigkeit. Das Ziel ist die Ressourcenschonung in allen Lebensbereichen zu Gunsten einer zukunftsfähigen und lebenswerten Welt für alle. Vorträge, Workshops, Projekte und Ähnliches unterstützen dieses Vorhaben.