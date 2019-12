Hüttwilen bleibt Hüttwilen: Der Gemeinderat rät von einem Namenswechsel ab

Gemäss Markus Schäfli von der KVA Thurgau konnten seit der ersten Installierung 2014 bisher fast 1000 Unterflurcontainer (UFC) im Kanton Thurgau eingebaut werden. Die Vorteile bei diesem System sind, dass der Abfall zu jeder Zeit entsorgt werden kann und Tiere – insbesondere Krähen – keine Säcke mehr aufreissen können. Auch sind die Geruchsemissionen geringer.

Nachteile sind der oft weitere Weg zur Sammelstelle oder dass kein Sperrgut entsorgt werden kann, was jedoch durch einen Abholdienst ersetzt werden kann. Auf dem Gemeindegebiet sind insgesamt sechs Standorte geplant: zwei in Hüttwilen, zwei in Nussbaumen und einer in Uerschhausen. Jeder Standort wird mit 6000 Franken von der KVA unterstützt. (clk)