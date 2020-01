Hüttlingen und Pfyn spannen bei der Sozialhilfe zusammen – und wandeln damit auf den Spuren von Münsterlingen Die beiden Nachbarsgemeinden aus dem Thurtal teilen sich in Zukunft die Arbeit im Bereich der Sozialhilfe – mit gemeinsamer Fürsorgerin und Kommission. Neu ist das Modell nicht, wie ein Blick an den Bodensee zeigt.

Ein Stempel auf dem Tisch eines Sozialamtes. Bild: Keystone/Christian Beutler

Aus einer personellen Not machen die Gemeinden Pfyn und Hüttlingen eine Tugend. Die beiden Thurtal-Gemeinden haben auf Anfang Jahr den Bereich Sozialhilfe zusammengelegt. Auf Anfang Februar nimmt die neue Fürsorgerin Laurina Lai Pfister ihre Arbeit auf, angestellt von Pfyn, wo auch ihr Arbeitsplatz ist, aber zuständig für die öffentliche Fürsorge beider Gemeinden.

Die Not lag in erster Linie auf Hüttlinger Seite, wie die zuständige Gemeinderätin Brigitte Hascher erklärt. Nachdem Gemeindepräsident Florian Ibig vor gut einem Jahr sein Pensum aus gesundheitlichen Gründen reduzierte, fehlte auf der Verwaltung der Fürsorger. Es sind zwar nur wenige Stellenprozente, im tiefen zweistelligen Bereich, aber eben doch. Hascher sagt:

«Wir haben die Zeit mit externer Hilfe überbrückt und uns nach einer langfristigen Lösung umgesehen.»

Brigitte Hascher, Gemeinderätin Hüttlingen. (Bild: Stefan Hilzinger)

Und die bestand darin, bei den Nachbargemeinden anzuklopfen. «Es ist schwer, mit vergleichsweise wenig Fällen mit einem kleinen Pensum die nötige Routine zu erhalten, und ausserdem ist die Stellvertretung nicht geregelt», sagt Hascher. Schliesslich fanden Hüttlingen, Pfyn und Felben-Wellhausen zu Gesprächen zusammen.

Abläufe und Zuständigkeiten sind klar definiert

Pfyn war im Besonderen interessiert, weil ihre Fürsorgerin vor der Pensionierung steht. Ausserdem hatte diese zuvor auch schon für Hüttlingen gearbeitet, was der Sache dienlich war. Die Pfyner Gemeindepräsidentin Jaqueline Müller sagt:

«Wir haben alle Richtlinien zusammen erarbeitet und uns darauf geeinigt, eine gemeinsame Fürsorgekommission zu bilden.»

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn. (Bild: Andrea Stalder)

Darüber sei Müller besonders glücklich, weil Abläufe und Zuständigkeiten nun klar definiert seien. «Die Fälle bleiben aber weiterhin bei den Gemeinden, und auch die Gelder fliessen über die jeweilige Kasse», sagt Hascher. Der Sitz der Fürsorgerin sei zwar in Pfyn. Es liessen sich aber bei Bedarf auch Termine auf der Hüttlinger Verwaltung einrichten.

Am Münsterlinger Modell orientiert

Ganz auf der grünen Wiese haben die Pfyner und Hüttlinger Behörden nicht geplant. Sie orientierten sich am Modell der Sozialdienste am See in Münsterlingen. Dort führen die Gemeinden Münsterlingen, Güttingen, Kesswil, Langrickenbach und Bottighofen seit dem 1. Januar 2018 ein gemeinsames Kompetenzzentrum. Dank der neuen 60-Prozent-Stelle erreichten Pfyn und Hüttlingen nun eine kritische Masse, um einen professionellen Sozialdienst anzubieten, sagen Hascher und Müller. «Professionell auch im Sinne des Steuerzahlers», fügt Müller an.

Werner Künzler, Gemeindepräsident Felben-Wellhausen. (Bild: Reto Martin)

Felben-Wellhausen hat sich letztlich gegen eine Zusammenarbeit ausgesprochen. Gemeindepräsident Werner Künzler sagt:

«Unser Ziel war es, den Bereich ‹Case Management› zu stärken. Der Gemeinderat hat sich dann entschieden, eine neue Verwaltungsstelle auszuschreiben, welche auch diesen Bereich abdecken soll.»

Derzeit ist die 50-Prozent-Anstellung im Internet ausgeschrieben, schon zum zweiten Mal, wie Künzler einräumt. Es sei nicht leicht, vielseitig qualifiziertes Personal zu finden. Trotz Absage aus Felben-Wellhausen: Für Jacqueline Müller bleiben die Türen offen. «Wir haben nun eine gute Basis geschaffen, die sich noch erweitern liesse.»